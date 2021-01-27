В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса

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Ольга Чародий
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на
прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от
коронавируса. Министр заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в
феврале. Об этом говорилось
в эфире телеканала "Украина 24".
Максим Степанов (фото из открытых источников)
По словам Степанова, Минздрав начнет вакцинацию украинцев в
соответствии с утвержденным национальным планом.
"Если мы сказали, хочу подчеркнуть, еще в сентябре, что
мы начинаем именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начинаем в
феврале этого года. Комментировать домыслы каких-то аналитиков я не
собираюсь... Откуда берутся эти цифры — 2023, 2025 год — мне это
неизвестно".
По его словам, Минздрав рассчитывает, согласно национальному
плану вакцинации, дать бесплатный доступ к вакцине 30 миллионам граждан.
Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от
коронавируса, согласно утвержденному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев.
"Это наши медработники, это группы риска по медицинским
признакам, это люди по возрасту. Мы всех их планируем вакцинировать в течение
2021 года и первого квартала 2022 года", — сказал Степанов.
Напомним, в Литве врачи по ошибке ввели во время вакцинации не стандартную дозу, а увеличенную в пять раз. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt. Инцидент произошел в одной из поликлиник города Мариямполе. По словам директора медицинского учреждения, во время вакцинации случилась ошибка и забыли разбавить флакон с пятью дозами, которые там находились.
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