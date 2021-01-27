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В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса

Минздрав рассчитывает, согласно национальному плану вакцинации, дать бесплатный доступ к вакцине 30 миллионам граждан

сегодня, 23:05
Автор:

Ольга Чародий

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса. Министр заверил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале. Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса

Максим Степанов (фото из открытых источников)

По словам Степанова, Минздрав начнет вакцинацию украинцев в соответствии с утвержденным национальным планом.

"Если мы сказали, хочу подчеркнуть, еще в сентябре, что мы начинаем именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начинаем в феврале этого года. Комментировать домыслы каких-то аналитиков я не собираюсь... Откуда берутся эти цифры — 2023, 2025 год — мне это неизвестно".

По его словам, Минздрав рассчитывает, согласно национальному плану вакцинации, дать бесплатный доступ к вакцине 30 миллионам граждан.

Глава Минздрава добавил, что бесплатный доступ к вакцинам от коронавируса, согласно утвержденному плану, будут иметь 30 миллионов украинцев.

"Это наши медработники, это группы риска по медицинским признакам, это люди по возрасту. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года", — сказал Степанов.

Напомним, в Литве врачи по ошибке ввели во время вакцинации  не стандартную дозу,  а увеличенную в пять  раз. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt. Инцидент произошел в одной  из  поликлиник  города Мариямполе. По словам директора медицинского учреждения, во время вакцинации  случилась  ошибка и забыли  разбавить флакон с  пятью дозами, которые там находились.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/
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