Вакцинация от коронавируса в Украине: сколько потратит наша страна на распространение информации о прививках

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что в Украине появится коммуникационный центр на базе Центра общественного здоровья, который будет информировать население о вакцинации от COVID-19. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, сколько могут на это потратить и какие коммуникации, связанные с корона-кризисом, уже провалены.



Вакцинация от коронавируса. Коллаж: Романюк Д./Comments.ua

Информация вместо вакцинации

"Коммуникация вместо вакцинации? – удивляется политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько. – Наши мастера спорта по борьбе с коронавируса вышли с новой инициативой. Главный санитарный врач Ляшко хочет создать отдельный коммуникационный центр на базе Центра общественного здоровья при Минздраве. Цель создания нового учреждения – информирование населения о вакцинации… И это в то время, когда уважающие себя и ценящие своих граждан страны активно прививаются, а в Украине вакцины нет до сих пор".

Эксперт напоминает, что сначала наша власть обещала, что украинцы будут прививаться в числе первых. Затем президент анонсировал какую-то уникальную украинскую вакцину.

"Очевидно, ее уникальность заключается в том, что ее... не существует, – отмечает Владимир Манько. – Бесчисленное количество брифингов, видосиков, тому подобного… Если это считать коммуникацией, то она была достаточной. Количественно. О качестве речь не идет".

Наиболее очевидным, по мнению эксперта, был провал коммуникации по карантину в целом и локдауну в частности.

"Сказано было много, но людям это по большей части не зашло. А наибольший подрыв доверия вызвала вопиющая несправедливость, когда малому бизнесу работать запретили, а велюры, эпицентры и буковели работали", – напоминает Владимир Манько.

Он не исключает, что появление специально созданного учреждения улучшит качество коммуникации, теоретически.

"А на практике ничего не получится из-за всё того же недостатка доверия, – прогнозирует эксперт. – Власти не удастся изменить ситуацию, когда более 50% граждан являются вакциноскептиками, то есть, не хотят прививаться. При отсутствии других возможностей, власть вынуждена была заключать соглашение на закупку китайской вакцины, причем той, которая наиболее сомнительна. Все остальные, лучшие вакцины, уже забронированы далеко вперед. Разве что по системе COVAX мы можем получить более проверенную вакцину. Но когда это будет – неизвестно..."

К тому же, отмечает Владимир Манько, создание коммуникационного центра потребует дополнительных бюджетных денег.

"Может, лучше потратили их на вакцины, тесты, средства защиты от вируса, оборудование для больниц, кислород, выплаты медикам? Вопрос риторический. Всего на вакцинацию 80% украинцев, что является минимальным процентом, который дает право говорить о всеобщей вакцинации, по информации партии "Европейская солидарность" необходимо до 30 млрд грн. Минздрав просил в бюджете-2021 выделить 15 млрд. По факту выделили лишь 2,6 млрд. Такая вот коммуникация", – резюмирует Владимир Манько.

Все зависит от правильности организации

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько напоминает, что в начале корона-кризиса в Центре общественного здоровья работал Оперативный штаб. "Я бы оценил результаты его работы в общем хаосе государственной машины в этот период как положительные. Его задачами были не только коммуникация, а и остальные аспекты кризисного управления", – отмечает эксперт.

Если новый штаб будет укомплектован компетентными людьми и наделен ресурсами и полномочиями, такую инициативу можно было бы лишь приветствовать, считает Александр Солонько.

Но средств, по его мнению, будет вложено мало (сколько, вряд ли знает сам Ляшко, уверен эксперт). А замерить реальный результат коммуникационных усилий – крайне сложно. Поэтому недоброжелатели могут спекулировать на этой теме, прогнозирует Александр Солонько.

"Коммуникационная кампания по вакцинации, действительно, потребует значительных усилий и ресурсов, – продолжает он. – Учитывая большие трудности в коммуникации, большое количество фейков и манипуляций, попытки пророссийских сил заставить украинскую власть закупить сомнительную российскую вакцину".

Эксперт подчеркивает, что коммуникация или PR в Украине находятся в стадии становления как функции стратегического менеджмента.

"Если озвученный главным санврачом инициатива будет реализована, правильно организованная, воплощена в жизнь – и удастся замерить результаты (надеюсь положительные), то такой кейс может значительно усилить позиции самой отрасли и помочь Украине быстрее справиться с пандемией. Взять ее под относительный контроль, уменьшить ее последствия, – говорит Александр Солонько. – Пока же не стоит делать категорических оценок. Всё покажет реализация идеи, которая может остаться лишь идеей".

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада приняла законопроект, для ускорения вакцинации от коронавируса.

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