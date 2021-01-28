Верховная Рада приняла законопроект, для ускорения вакцинации от коронавируса

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Оленка Клочко
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4613, вносящий изменения в Закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. "За" проголосовали 318 народных депутатов, сообщает сайт Верховной Рады. Также было принято решение о сокращении сроков подготовки ко второму чтению.
Голосование за регистрацию вакцины "под обязательства". Фото: Верховная Рада в Telegram
Закон позволяет в экстренных случаях проводить государственную регистрацию лекарственных средств (сюда входит и вакцина от коронавируса) "под обязательства". Это новая процедура, ее порядок устанавливает и определяет правительство. К таким "экстренным" случаям Закон относит: эпидемии, пандемии, распространение химических веществ, излучений, патогенных агентов.
Отдельно законопроект определяет перечень документов, необходимых для госрегистрации лекарственного средства для экстренного применения, а также требования, которым оно должно соответствовать. Такое срочное свидетельство выдается изначально на 1 год с возможностью продления еще на год. В случае успешного выполнения всех обязательств государственное свидетельство о регистрации может быть продлено на 5 лет.
Напомним, что министр здравоохранения пообещал начать массовую вакцинацию населения с февраля — а это уже на следующей неделе, а премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о 5 этапов, которым будет происходить прививки.
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