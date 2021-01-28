Верховная Рада приняла законопроект, для ускорения вакцинации от коронавируса

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4613, вносящий изменения в Закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. "За" проголосовали 318 народных депутатов, сообщает сайт Верховной Рады. Также было принято решение о сокращении сроков подготовки ко второму чтению.



Голосование за регистрацию вакцины "под обязательства". Фото: Верховная Рада в Telegram

Закон позволяет в экстренных случаях проводить государственную регистрацию лекарственных средств (сюда входит и вакцина от коронавируса) "под обязательства". Это новая процедура, ее порядок устанавливает и определяет правительство. К таким "экстренным" случаям Закон относит: эпидемии, пандемии, распространение химических веществ, излучений, патогенных агентов.

"Лекарственное средство может подлежать ускоренной государственной регистрации в случае, если разрешение на его экстренное применение было предоставлено компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского Союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или лекарственное средство было переквалифицировано Всемирной организацией здравоохранения", — говорится в тексте закона.

Отдельно законопроект определяет перечень документов, необходимых для госрегистрации лекарственного средства для экстренного применения, а также требования, которым оно должно соответствовать. Такое срочное свидетельство выдается изначально на 1 год с возможностью продления еще на год. В случае успешного выполнения всех обязательств государственное свидетельство о регистрации может быть продлено на 5 лет.

Напомним, что министр здравоохранения пообещал начать массовую вакцинацию населения с февраля — а это уже на следующей неделе, а премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о 5 этапов, которым будет происходить прививки.



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