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Вакцина от коронавируса в аптеках: стали известны сроки появления

В свободном доступе вакцина от коронавируса станет доступной для украинцев во второй половине 2021 года

сегодня, 17:09
Автор:

Вечканова Елена

Вакцина от коронавирусной болезни появится на аптечных прилавках Украины не раньше осени 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

Вакцина от коронавируса в аптеках: стали известны сроки появления

Вакцина от коронавируса появится в аптеках осенью. Фото: Unsplash

Как пояснил специалист, первую часть вакцины — 8 млн доз — в Украине ожидают в начале второго квартала 2021 года. В свободный доступ, то есть в аптеки, лекарства попадут не раньше осени.

8 млн доз — именно столько вакцины Украины заказала в первой части заявки в мировой инициативы COVAX. Этого количества хватит, чтобы сделать прививку 4 млн человек. Вторую часть заявки подадут 14 декабря 2020 года.

"В среднем при максимальном вовлечении они [мобильные бригады медиков — ред.] смогут вакцинировать примерно 800 000 человек в месяц. Если привлекать стационарные кабинеты прививки, тогда будет еще плюс миллион вакцинированных людей за месяц", — отметил Кузин.

Первоначально доступ к коронавирусному лекарству будут иметь представители нескольких приоритетных групп. Как отмечают представители Центра, к таковым относятся работники здравоохранения, пожилые люди, военные, педагоги, лица с сопутствующими заболеваниями и другие.

Также Игорь Кузин добавил, что государство также не прекращает переговоры с другими производителями вакцины. Предварительно на ее закупку в госбюджете предусмотрено 15 млрд грн.

Стоит отметить, что COVAX предоставляет вакцину бесплатно. Эта инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, направлена непосредственно на борьбу с коронавирусом, в частности на производство и распространение вакцины. К COVAX пока присоединились почти 150 стран мира, среди них и Украина.

Пока же украинцы еще ожидают лекарства от COVID-19, в Великобритании уже начали массовую вакцинацию граждан, о чем ранее сообщали "Комментарии".

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Источник: https://phc.org.ua/news/ukraina-podala-pershu-chastinu-zayavki-na-otrimannya-vakcini-vid-covid-19
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