В Украине официально запретили российскую вакцину от коронавируса

В Украине на официальном уровне запретили использовать вакцины от коронавируса, изготовленные в России. Соответствующее постановление Кабинета министров №95 находится на официальном сайте госучреждения.

В Украине запретили использовать российскую вакцину от коронавируса. Фото: Noom Kittipong 2019

В тексте документа отмечается, что под запрет попадают любые препараты для борьбы с COVID-19, разработанные государством-агрессором. Российскую Федерацию государством-агрессором в Украине признано, поэтому скандальная вакцина "Спутник V" не сможет использоваться на территории нашей страны.

Отныне ее официально запрещено регистрировать и делать им прививки для "экстренного медицинского применения".

Также документ предусматривает регулирование договоренностей, созданных в рамках всемирной инициативы COVAX, об ответственности производителей вакцин. Указана и организация, которая будет заниматься проверкой и экспертной оценкой приобретенных Украиной вакцин для массовых прививок граждан. Инспектировать полученные медикаменты будет государственный экспертный центр Минздрава.

Напомним, информационная кампания против использования российской вакцины "Спутник V" в Украине ведется уже не один месяц. Об отказе от прививок препаратом, произведенным в РФ, неоднократно заявляли представители высшей власти в Украине. Так, министр здравоохранения Максим Степанов еще в конце января сообщал о том, что Украина откажется от регистрации "Спутника V". Особый "привет" в своей речи глава Минздрава тогда передал представителям отдельных политических сил, которые, по его мнению, устроили настоящую истерику о необходимости применения российской вакцины.

Президент Владимир Зеленский также с опаской относится к препарату из РФ. По убеждению главы государства, украинская власть не может рисковать жизнью и здоровьем граждан, используя "Спутник V", которая не прошла большинство клинических испытаний. Также Зеленский добавил, что Россия использует вакцинацию от коронавируса, как элемент манипуляции в геополитической ситуации.

Ранее "Комментарии" выясняли, насколько вероятным является своевременное начало массовой вакцинации украинцев от коронавируса 15 февраля.

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