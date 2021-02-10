Вакцинация в Украине: какова вероятность того, что она начнется 15 февраля

8 февраля на всеукраинском форуме Украина "30. Коронавирус: вызовы и ответы" министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в стране начнется через неделю. Однако сможет ли прививание начаться 15 февраля? Своим мнением о грядущей вакцинации поделился народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов.

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

По его словам, правительству не удалось разъяснить украинцам эффективность и безопасность вакцины, и именно поэтому всего лишь 39% готовы получить прививку:

"Месяц назад были обнародованы данные опроса, согласно которому только 39% опрошенных готовы вакцинироваться. За это время власть не смогла провести эффективную разъяснительную работу с гражданами о вакцинации, безопасности, эффективности и убедить их в необходимости вакцинироваться, поскольку других способов побороть пандемию не существует", — говорит Шпенов.

По словам депутата, топ-чиновники озвучили внушительные цифры (22 млн доз вакцин для 12 млн граждан), рассказали о масштабных проектах (прививать как минимум 5 млн украинцев ежемесячно). Если всё это правда, и чиновники действительно знают, о чём говорят, то это очень хороший сценарий. Ведь такими темпами Украина сможем закончить вакцинацию всего населения страны до нового года.

Однако Шпенов также отметил, что темпы вакцинации населения будут зависеть не только от заявлений власти:

"Но! Мы же понимаем, что темпы вакцинации будут зависеть не от заявлений чиновников, а от графика поставок, от готовности медперсонала воплотить масштабную операцию вакцинации в жизнь, от слаженных действий центральной и местной власти, от готовности каждого гражданина получить свою дозу", — продолжил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие категории населения страны не имеют права отказаться от вакцины против коронавируса. При этом пока что вакцинация является добровольной.





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