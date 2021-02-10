Вакцинация в Украине: какова вероятность того, что она начнется 15 февраля

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Елизавета Черных
8 февраля на всеукраинском форуме Украина "30. Коронавирус: вызовы и ответы" министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в стране начнется через неделю. Однако сможет ли прививание начаться 15 февраля? Своим мнением о грядущей вакцинации поделился народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов.
Вакцинация в Украине - фото из открытых источников
По его словам, правительству не удалось разъяснить украинцам эффективность и безопасность вакцины, и именно поэтому всего лишь 39% готовы получить прививку:
По словам депутата, топ-чиновники озвучили внушительные цифры (22 млн доз вакцин для 12 млн граждан), рассказали о масштабных проектах (прививать как минимум 5 млн украинцев ежемесячно). Если всё это правда, и чиновники действительно знают, о чём говорят, то это очень хороший сценарий. Ведь такими темпами Украина сможем закончить вакцинацию всего населения страны до нового года.
Однако Шпенов также отметил, что темпы вакцинации населения будут зависеть не только от заявлений власти:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие категории населения страны не имеют права отказаться от вакцины против коронавируса. При этом пока что вакцинация является добровольной.
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