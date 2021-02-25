Сколько украинцев уже вакцинировались от коронавируса: статистика

С 24 февраля на территории Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Статистические данные о начале профилактических прививок сообщил народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в личном Telegram-канале.

В первый день вакцину от коронавируса получили 159 человек. Фото из открытых источников

По информации чиновника, только за первые сутки от начала вакцинации препарат получили 159 человек. Понятно, что это — не слишком большая цифра, особенно учитывая количество зарегистрированных новых случаев заболевания COVID-19 — сразу 8147. Впрочем, политики и представители Минздрава утверждают, что уже в ближайшее время темпы вакцинации ускорятся.





В то же время за прошедшие сутки зарегистрировано сразу 135 летальных случаев из-за коронавирусной болезни. Весьма положительной динамикой может "похвастаться" количество выздоровевших, ведь непростой недуг удалось преодолеть 3889 лицам.

Напомним, первая инъекция от коронавируса была сделана на территории Черкасской области. Украинским "первопроходцем" стал врач-реаниматолог Евгений Горенко. Специалист также заявил, что поддерживает идею массовой вакцинации в Украине, ведь часто сталкивался с осложнениями от коронавируса во время рабочей практики и знает, к каким последствиям может привести болезнь.

Также на портале можно подробно узнать, какое самочувствие у украинцев, которые согласились вакцинироваться от COVID-19 в первый же день старта проведения массовых прививок. Следует отметить, что главный санитарный врач Виктор Ляшко для обнародования такой информации пообщался с вакцинированными людьми из Черкасс, Винницкой и Черниговской области.

Дополнительно предлагаем ознакомиться с прогнозом эксперта о получении бесплатных вакцин против коронавируса обычными украинцами в 2021 году.



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