Простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат – эксперт

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Таисия Ерохина
Создавшееся
положение с задержкой вакцинациив против коронавируса Украине выгодно поставщикам лекарств, аптечным сетям, чьи интересы, как и
любого бизнеса, лоббируются депутатами. В этом уверен политолог-международник,
бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили, о чем он заявил
в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
По мнению Георгия
Кухалейшвили, Украина никогда не была и не будет социальным государством,
несмотря на то, что данное положение указано в Конституции.
Как сообщалось,
президент Украины Владимир Зеленский
ответил, будет ли первым в Украине вакцинироваться от COVID-19. В Офисе
президента сообщили о двух вакцинах против коронавируса для украинцев.
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