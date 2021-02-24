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Главная Новости Общество медицина Простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат – эксперт
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Простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат – эксперт

По мнению эксперта, на простых украинцах снова наживаются

сегодня, 21:00
Автор:

Таисия Ерохина

Создавшееся положение с задержкой вакцинациив против коронавируса Украине выгодно поставщикам лекарств, аптечным сетям, чьи интересы, как и любого бизнеса, лоббируются депутатами. В этом уверен политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили, о чем он заявил в материале "Комментариев".

Простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат – эксперт

Фото из открытых источников

"Когда пандемия, атмосфера отчаяния, большое количество заражений, в аптеках – ажиотаж. Украинцы тратят большие суммы денег на лекарства. Потому, правительство закупает слишком мало вакцин и затягивает процесс вакцинации, — поясняет эксперт. — До конца года бесплатно будут прививать только медиков, чиновников и лиц в группе риска. Простые среднестатистические граждане бесплатных вакцин в 2021 году не получат. Следовательно, все желающие купят вакцину за свой счет и на этом наживутся поставщики и производители лекарств".

По мнению Георгия Кухалейшвили, Украина никогда не была и не будет социальным государством, несмотря на то, что данное положение указано в Конституции.

"Власть обслуживает интересы фармацевтов, а не реализует программы выдачи бесплатных лекарств для людей с редкими аутоимунными заболевания, такими как неспецифический язвенный колит, Болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, болезнь Иценко-Кушинга и т.д. Хотя аналогичные мероприятия успешно реализуются в США, Казахстане и России", — резюмирует эксперт.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли первым в Украине вакцинироваться от COVID-19. В Офисе президента сообщили о двух вакцинах против коронавируса для украинцев.


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