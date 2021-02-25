"Это просто позорище": украинский медик раскритиковал карантинные требования (ВИДЕО)



















Украинский врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский высказался о некоторых карантинных правилах и о том, есть ли смысл носить защитную маску на морозе. Об этом он рассказал в новом видео на своем YouTube-канале.

Комаровский заявил, что носить маску на улице бессмысленно - фото: YouTube

В ролике Комаровский отметил, что хождение по улице в маске он считает абсолютной глупостью, будь на улице жара или же десятиградусный мороз. За всё время пандемии уже неоднократно обсуждалась эта тема и по итогу вывод был сделан один – маска нужна там, где невозможно социальное дистанцирование, то есть 1,5 метра друг от друга, а также там, где нет вентиляции воздуха. В остальных местах это средство защиты является бесполезным. По противоэпидемическим соображениям она не нужна. Также доктор Комаровский высказал свое мнение о карантинных правилах. То есть о тех, что обязуют людей носить защитные маски на улице.

"Это дискредитация медицинской науки. Это вообще позорище. Из-за таких вот требований, люди начинают скептически относиться к профилактике. Они видят глупость и абсурдность. Так нельзя, с моей точки зрения", — говорит медик.

К профилактике коронавирусной инфекции ношение маски в минусовую температуру на улице не имеет абсолютно никакого отношения. По словам Комаровского, в мороз следует закрывать нос и рот шарфом, но с COVID-19 это никак не связано. Это нужно для того, чтобы в случае замерзания не начать дышать ртом на холоде.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что простые среднестатистические украинцы бесплатных вакцин в 2021 году не получат, а также о том, что в Украине сделали первую прививку против COVID-19 — как прошла вакцинация.





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