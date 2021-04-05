logo
Русский Українська

BTC/USD

58945.23

ETH/USD

2100.81

LTC/USD

220.45

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Если не хватит второй дозы Covishield: чем будут вакцинировать украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Если не хватит второй дозы Covishield: чем будут вакцинировать украинцев

В Минздраве рассказали, что врачи будут делать, когда закончится индийская вакцина от AstraZeneca

сегодня, 20:05
Автор:

Вечканова Елена

Конец весны ознаменуется для Украины полноценным стартом второго этапа вакцинации населения от коронавируса. Однако существует возможность, что препарата Covishield, которым делали прививку изначально, среди медицинских запасов не окажется. Сегодня, 5 апреля, в Минздраве детально разъяснили, чем же будут вакцинировать украинцев повторно.

Если не хватит второй дозы Covishield: чем будут вакцинировать украинцев

Индийскую вакцину заменят южнокорейской. Фото: Getty Images/iStockphoto

Именно в последних числах мая большинство получивших первую дозу Covishield должны прийти за повторной прививкой. Впрочем, как известно, индийское производство временно работает исключительно на потребности внутри страны, посему международные поставки противоковидной вакцины заморожены.

Несмотря на то, что в Украине уже имеется еще один препарат от коронавирусной болезни — китайская CoronaVac, получить вторую прививку ею у украинцев не получится. Препараты разработаны на разной основе, что не позволяет им эффективно заменить друг друга.

Однако представители Минздрава уже успокаивают: вакцины, которые AstraZeneca производит по всему миру, могут использоваться как эквивалент друг друга. Это подтверждают и эксперты из Национальный технической группы, изучающие вопросы иммунопрофилактики.

Чиновники Министерства здравоохранения уже успели подыскать вероятную замену индийской Covishield. Вероятней всего, Украина будет договариваться с компанией из Южной Кореи, которая предоставляет препарат SKBio — также разработанный учеными AstraZeneca. Прибытия этой вакцины в нашу страну ожидается в апреле.

Также в Минздраве уверяют, что несмотря на некоторые нынешние трудности вторая доза вакцины будет доступна украинцам в нужные сроки.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, существует ли возможность быть переносчиком коронавируса уже после вакцинации.

Также на портале удастся узнать о причине повторного заражения COVID-19.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1821473024682461
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ