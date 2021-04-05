Если не хватит второй дозы Covishield: чем будут вакцинировать украинцев

Конец весны ознаменуется для Украины полноценным стартом второго этапа вакцинации населения от коронавируса. Однако существует возможность, что препарата Covishield, которым делали прививку изначально, среди медицинских запасов не окажется. Сегодня, 5 апреля, в Минздраве детально разъяснили, чем же будут вакцинировать украинцев повторно.



Индийскую вакцину заменят южнокорейской. Фото: Getty Images/iStockphoto

Именно в последних числах мая большинство получивших первую дозу Covishield должны прийти за повторной прививкой. Впрочем, как известно, индийское производство временно работает исключительно на потребности внутри страны, посему международные поставки противоковидной вакцины заморожены.

Несмотря на то, что в Украине уже имеется еще один препарат от коронавирусной болезни — китайская CoronaVac, получить вторую прививку ею у украинцев не получится. Препараты разработаны на разной основе, что не позволяет им эффективно заменить друг друга.

Однако представители Минздрава уже успокаивают: вакцины, которые AstraZeneca производит по всему миру, могут использоваться как эквивалент друг друга. Это подтверждают и эксперты из Национальный технической группы, изучающие вопросы иммунопрофилактики.

Чиновники Министерства здравоохранения уже успели подыскать вероятную замену индийской Covishield. Вероятней всего, Украина будет договариваться с компанией из Южной Кореи, которая предоставляет препарат SKBio — также разработанный учеными AstraZeneca. Прибытия этой вакцины в нашу страну ожидается в апреле.

Также в Минздраве уверяют, что несмотря на некоторые нынешние трудности вторая доза вакцины будет доступна украинцам в нужные сроки.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, существует ли возможность быть переносчиком коронавируса уже после вакцинации.

Также на портале удастся узнать о причине повторного заражения COVID-19.

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