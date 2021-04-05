Названа причина повторного заражения коронавирусом

Эпидемиолог Наталья Виноград сообщила, что повторные заболевания коронавирусом обусловлены изменениями генотипов вирусов. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

Причина повторного заболевания коронавирусом. Фото из открытых источников

Сообщается, что повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают не только с изменениями возбудителя. Также речь идет об определенной патологии неспецифического звена защиты человека по системе интерферона, так называемого интерферонодефицита.

Как рассказала профессор, в начале пандемии спасение от коронавируса ученые преимущественно видели в создании популяционного иммунитета. Однако заболевание показало движение, к которому ни научное, ни медицинское сообщество готово не было.

Прежде всего речь идет о повторных случаях заболевания. Случаи фиксировали достаточно быстро. Иногда срок составлял от 19 дней до 3 месяцев.

Кроме того, медики говорят о так называемом "длинном ковиде", или "постковидном синдроме".

Поэтому, говорит Виноград, у медиков возникает вопрос: "Некоторые случаи можно оценивать как повторное заболевание или это активация возбудителя, который остался в организме?"

По словам эпидемиолога, чаще всего повторные случаи заболевания коронавирусом фиксируют среди представителей профессиональных групп риска. Прежде всего речь идет о медиках.

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский объяснил, в каком случае людям, больным коронавирусом, необходима госпитализация и лечение в больнице, а не дома. Врач выделил четыре основных показания к госпитализации.

Напомним, в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости на Covid-19.

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