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Могут ли вакцинированные люди передавать коронавирус

Эксперты отмечают небольшой риск, однако продолжают изучать, насколько хорошо прививки сдерживают вирус

сегодня, 16:30
Автор:

Елизавета Черных

Современные вакцины демонстрируют эффективность в предотвращении серьезных осложнений от коронавируса. Однако даже если те, кто сделал прививку, не заболеют, они могут быть бессимптомными носителями вируса. Специалисты предполагают, что вакцина снизит вероятность распространения заболевания среди таких людей. Об этом пишет "24 канал", ссылаясь на Spectrum.

Могут ли вакцинированные люди передавать коронавирус

Могут ли вакцинированные люди передавать коронавирус - фото из открытых источников

По данным источника, привитые от COVID-19 граждане лучше контролируют вирус, поэтому вероятность его передачи другому человеку гораздо ниже. Результаты исследований показывают, что если люди заражаются, несмотря на вакцинацию, то они имеют меньше частиц коронавируса в носу, чем непривитые граждане. Это усложняет процесс распространения заболевания. 

Американские ученые начинают исследования при участии студентов, которые готовы ежедневно сдавать мазки из носа, из-за неопределенности и появления более заразных вариантов.

Специалисты отмечают, что люди, которые сделали прививку от коронавируса, все равно не должны пренебрегать правилами. Им по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что разработчики вакцин против коронавируса продолжают работать над усовершенствованием своих препаратов.

Так, в компаниях BioNTech и Pfizer сообщают о том, что их средства демонстрируют 100-процентную эффективность при вакцинации несовершеннолетних. Согласно озвученной информации, дети возрастом 12-15 лет отлично переносят вакцинацию при использовании препарата Pfizer. Для определения всех рисков научным деятелям пришлось провести специальное исследование.






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Источник: https://healthy.24tv.ua/mozhut-vaktsinovani-lyudi-peredavati-koronavirus_n1585773
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