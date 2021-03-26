Вторая доза вакцины: в МОЗ назвали время повторной прививки против коронавируса

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Вечканова Елена
Как известно, процесс
вакцинации от коронавируса проходит в два этапа. Для разных вакцин определен
различный срок, что должен пройти между получением первой и второй дозой
препарата. Когда украинцы начнут массово прививаться повторно, рассказал главный
санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге Минздрава, пишет "УП".
Вторую дозу CoviShield украинцы получат в конце весны. Фото из открытых источников
По словам чиновника, за второй дозой вакцины от коронавируса украинцы смогут обратиться в конце мая 2021 года. Препарат будут брать из дополнительных поставок. Уточняется, что в случае индийского препарата CoviShield был изменен протокол применения. Так, за изначальными данными, повторная вакцинация должна была проходить чуть менее месяца — всего 28 дней.
Однако после анализа
отечественными специалистами Национальной технической группы экспертов в
Министерстве здравоохранения пересмотрели протокол. Интервал между получением
обеих доз вакцины CoviShield
увеличили до 84 дней, то бишь 12 недель.
Это все еще
попадает в определенные сроки, определенные непосредственно производителем
вакцины, компанией AstraZeneca. Разработчики препарата говорят, что повторную вакцинацию следует пройти с
интервалом 4-12 недель.
Также Виктор
Ляшко уточнил, что повторная вакцинация должна проводиться изначальным
препаратом. То есть, если украинец привился CoviShield, эта же вакцина должна быть введена и повторно.
Заменить ее тем же китайским Sinovac не получится — вакцины разрабатываются на разных основах и имеют отличия по
воздействию на вирус.
Взаимозаменяемой
противоковидные препараты могут быть лишь при разработке на одинаковой платформе
— даже если конечный итог был изготовлен на разных площадках.
Напомним, ранее "Комментарии"
более подробно рассказывали о возможности вакцинации разными препаратами.
Тонкости объясняла врач-инфекционист Светлана Гук.
Также на портале
можно узнать, почему же Индия временно приостановила поставки вакцины CoviShield в Украину.
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