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Главная Новости Общество медицина Вторая доза вакцины: в МОЗ назвали время повторной прививки против коронавируса
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Вторая доза вакцины: в МОЗ назвали время повторной прививки против коронавируса

Для повторной вакцинации украинцев используют вакцину из дополнительных поставок

сегодня, 12:58
Автор:

Вечканова Елена

Как известно, процесс вакцинации от коронавируса проходит в два этапа. Для разных вакцин определен различный срок, что должен пройти между получением первой и второй дозой препарата. Когда украинцы начнут массово прививаться повторно, рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге Минздрава, пишет "УП".

Вторая доза вакцины: в МОЗ назвали время повторной прививки против коронавируса

Вторую дозу CoviShield украинцы получат в конце весны. Фото из открытых источников

По словам чиновника, за второй дозой вакцины от коронавируса украинцы смогут обратиться в конце мая 2021 года. Препарат будут брать из дополнительных поставок. Уточняется, что в случае индийского препарата CoviShield был изменен протокол применения. Так, за изначальными данными, повторная вакцинация должна была проходить чуть менее месяца — всего 28 дней.

Однако после анализа отечественными специалистами Национальной технической группы экспертов в Министерстве здравоохранения пересмотрели протокол. Интервал между получением обеих доз вакцины CoviShield увеличили до 84 дней, то бишь 12 недель. 

Это все еще попадает в определенные сроки, определенные непосредственно производителем вакцины, компанией AstraZeneca. Разработчики препарата говорят, что повторную вакцинацию следует пройти с интервалом 4-12 недель.

Также Виктор Ляшко уточнил, что повторная вакцинация должна проводиться изначальным препаратом. То есть, если украинец привился CoviShield, эта же вакцина должна быть введена и повторно. Заменить ее тем же китайским Sinovac не получится — вакцины разрабатываются на разных основах и имеют отличия по воздействию на вирус.

Взаимозаменяемой противоковидные препараты могут быть лишь при разработке на одинаковой платформе — даже если конечный итог был изготовлен на разных площадках.

Напомним, ранее "Комментарии" более подробно рассказывали о возможности вакцинации разными препаратами. Тонкости объясняла врач-инфекционист Светлана Гук.

Также на портале можно узнать, почему же Индия временно приостановила поставки вакцины CoviShield в Украину.


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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2021/03/26/244356/
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