Врач рассказал, можно ли делать прививки двумя разными вакцинами от COVID-19

Недавно в Украине была доставлена первая партия новой вакцины CoronaVac. По сообщению министра Кабинета министров Олега Немчинова CoronaVac будет распространяться как и Covishield.

Вакцинация в Украине: можно ли делать прививки различными препаратами. Фото: ria.ru

Соответственно, если закончатся запасы Covishield, граждане могут получить вакцину от коронавируса двумя различными препаратами. Однако, можно ли прививаться разными вакцинами и не повредит ли это здоровью, рассказала врач-инфекционист Светлана Гук.

По словам эксперта, теоретически вакцинация должна быть осуществлена одинаковыми препаратами. Однако точно неизвестно, можно ли заменять вакцины во время второй прививки.

"Сейчас в мире только проводят исследования вакцинации и ревакцинации первой и второй дозы вакцин. Никто не может сказать, что так можно делать, а с другой стороны, никто не скажет, что нельзя", - отметила врач -инфекционист.

Поскольку препараты отличаются по составу, для изучения их совместимости и эффективности нужно делать исследования.

Однако врач уверяет, чтобы избежать побочных эффектов или других возможных реакций, вакцинироваться стоит одним препаратом.

Ранее сообщалось, как будет учиться ребенок, если его родители против прививки от коронавируса. Что делать, если у ребенка нашли противопоказания к вакцине? Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook сообщил, что по состоянию на сегодняшний день — 26 марта, на территории страны обнаружили 18 132 новых случаев инфицирования коронавируса. Это самое большое количество больных за сутки за все время пандемии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!