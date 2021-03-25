Украина временно остается без CoviShield: причины и последствия

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Вечканова Елена
Индийский производитель вакцин против коронавируса, компания AstraZeneca временно приостановила экспорт собственных препаратов по всем мире. Ранее же появились данные об отказе Индии поставлять в Украину вакцину CoviShield, которую якобы дискредитируют внутри нашей страны, в том числе топ-политики (к примеру, Петр Порошенко). "Комментарии" обратились к экспертам, дабы разобраться в происходящем и понять, какие последствия — медицинские, социальные, политические — эта ситуация может за собой повлечь.
Власти пытаются оправдать проваленную коммуникацию по вакцинации. Фото: Shurretstock
Социолог Павел Кутуев считает, что информация
о приостановке поступления вакцин должна проверяться и поступать в распоряжение
общественности из официальных источников. А у нас – опять коммуникационный
провал.
"Минздрав должен был разобраться, в чем дело,
выступить с официальным обращением к гражданам Украины. С разъяснениями. А у
нас вчера отдельные депутаты делали заявления в соцсетях, а новостные агентства
вбрасывали информацию со ссылкой на "источники". Что якобы президенту доложили
об отказе Индии поставлять в Украину вакцину CoviShield из-за ее дискредитации
внутри нашей страны", — напоминает Павел Кутуев.
Между тем, в том же Евросоюзе приостанавливали
вакцинацию AstraZeneca на некоторое время, потому что были дискуссии по поводу
возможных побочных эффектов. И это нормально в демократическом обществе,
отмечает социолог.
"Ненормально то, что происходит у нас, —
продолжает он. — Потому что после вчерашних рассказов, что мы остались без
вакцин якобы из-за критики, появилась официальная информация, что Индия
временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса
AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute. Причина — рост
заболевания внутри страны. Вакцина нужна для удовлетворения внутреннего спроса.
Вчерашние информационные вбросы с упором на то, что всем виной — внутренние
критики вакцины, выглядит так, будто украинские власти заранее пытались
обезопасить себя от критики со стороны общества".
А критиковать, по мнению Павла Кутуева, есть
за что. Вакцинация провалена. Закуплено всего 500 тыс. доз CoviShield, тогда как
для достижения коллективного иммунитета (70-80% привитого населения) нужно
40-50 млн доз.
"Из-за провала властей и на этом фронте нас
ждут опасные эпидемиологические последствия, — уверен социолог. — Нечем
противостоять новой волне коронавируса, которая уже накрывает Украину. Сегодня
– рекорд смертности от последствий коронавируса с начала пандемии в Украине,
рекорд заболевших с начала года. Ну, а из-за локдаунов опять страдает
экономика. Думаю, за всем этим последуют и определенные политические
последствия".
Политолог, глава платформы "Единый
координационный центр" Олег Саакян подчеркивает, что важно смотреть на
первоисточники. И верить им, а не вбросам со стороны некоторых нардепов или
анонимых Telegram-каналов.
"Согласно официальным данным, приостановлены
поставки вакцин (AstraZeneca и CoviShield) не только в Украину, но и в другие
государства, чтобы насытить внутренние рынки Индии и Азии. Интерпретация же,
которая появилась в Украине вчера, выглядит как политическая история. Как
попытка определенных политсил воспользоваться ситуацией и оправдать себя,
очернив оппонентов. Вряд ли стоит удивляться подобному в условиях низкой политической
культуры, доминирующей среди украинских политиков. Но государственнической такую
позицию назвать, конечно, нельзя", — уверен Олег Саакян.
По его словам, вопрос вакцинации серьезно
подрывает репутации власти, ведь мы аутсайдеры в этой тематике.
"Понимая, что срыв поставок вакцин из Индии
будет иметь имиджевые последствия, вчерашней коммуникацией попытались
предвосхитить это, переведя стрелки на политических оппонентов. Что никак не
улучшает ситуацию с вакцинацией. Оптимизм добавляет лишь то, что посольство
Украины в Китае сообщило сегодня — к нам отправлена первая партия вакцин против
COVID-19 CoronaVac. Так что риски снижены диверсификацией поставок. Но в целом — ситуация тревожная из-за неэффективной политики нашей власти касательно как
закупки вакцин, так и вакцинации", — резюмирует Олег Саакян.
К слову, первая партия китайской вакцины CoronaVac
действительно уже отправилась в Украину. "Комментарии" рассказывали, когда стоит ожидать прибытия и что вообще известно об этом препарате.
Также на портале можно узнать, какие побочные эффекты есть у вакцин от коронавируса.
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