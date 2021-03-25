Украина временно остается без CoviShield: причины и последствия

Индийский производитель вакцин против коронавируса, компания AstraZeneca временно приостановила экспорт собственных препаратов по всем мире. Ранее же появились данные об отказе Индии поставлять в Украину вакцину CoviShield, которую якобы дискредитируют внутри нашей страны, в том числе топ-политики (к примеру, Петр Порошенко). "Комментарии" обратились к экспертам, дабы разобраться в происходящем и понять, какие последствия — медицинские, социальные, политические — эта ситуация может за собой повлечь.

Власти пытаются оправдать проваленную коммуникацию по вакцинации. Фото: Shurretstock

Причины для ограничения поставок более прозаичны, нежели критика

Социолог Павел Кутуев считает, что информация о приостановке поступления вакцин должна проверяться и поступать в распоряжение общественности из официальных источников. А у нас – опять коммуникационный провал.

"Минздрав должен был разобраться, в чем дело, выступить с официальным обращением к гражданам Украины. С разъяснениями. А у нас вчера отдельные депутаты делали заявления в соцсетях, а новостные агентства вбрасывали информацию со ссылкой на "источники". Что якобы президенту доложили об отказе Индии поставлять в Украину вакцину CoviShield из-за ее дискредитации внутри нашей страны", — напоминает Павел Кутуев.

Между тем, в том же Евросоюзе приостанавливали вакцинацию AstraZeneca на некоторое время, потому что были дискуссии по поводу возможных побочных эффектов. И это нормально в демократическом обществе, отмечает социолог.

"Ненормально то, что происходит у нас, — продолжает он. — Потому что после вчерашних рассказов, что мы остались без вакцин якобы из-за критики, появилась официальная информация, что Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которые производятся на мощностях Serum Institute. Причина — рост заболевания внутри страны. Вакцина нужна для удовлетворения внутреннего спроса. Вчерашние информационные вбросы с упором на то, что всем виной — внутренние критики вакцины, выглядит так, будто украинские власти заранее пытались обезопасить себя от критики со стороны общества".

А критиковать, по мнению Павла Кутуева, есть за что. Вакцинация провалена. Закуплено всего 500 тыс. доз CoviShield, тогда как для достижения коллективного иммунитета (70-80% привитого населения) нужно 40-50 млн доз.

"Из-за провала властей и на этом фронте нас ждут опасные эпидемиологические последствия, — уверен социолог. — Нечем противостоять новой волне коронавируса, которая уже накрывает Украину. Сегодня – рекорд смертности от последствий коронавируса с начала пандемии в Украине, рекорд заболевших с начала года. Ну, а из-за локдаунов опять страдает экономика. Думаю, за всем этим последуют и определенные политические последствия".

Подрыв репутации власти

Политолог, глава платформы "Единый координационный центр" Олег Саакян подчеркивает, что важно смотреть на первоисточники. И верить им, а не вбросам со стороны некоторых нардепов или анонимых Telegram-каналов.

"Согласно официальным данным, приостановлены поставки вакцин (AstraZeneca и CoviShield) не только в Украину, но и в другие государства, чтобы насытить внутренние рынки Индии и Азии. Интерпретация же, которая появилась в Украине вчера, выглядит как политическая история. Как попытка определенных политсил воспользоваться ситуацией и оправдать себя, очернив оппонентов. Вряд ли стоит удивляться подобному в условиях низкой политической культуры, доминирующей среди украинских политиков. Но государственнической такую позицию назвать, конечно, нельзя", — уверен Олег Саакян.

По его словам, вопрос вакцинации серьезно подрывает репутации власти, ведь мы аутсайдеры в этой тематике.

"Понимая, что срыв поставок вакцин из Индии будет иметь имиджевые последствия, вчерашней коммуникацией попытались предвосхитить это, переведя стрелки на политических оппонентов. Что никак не улучшает ситуацию с вакцинацией. Оптимизм добавляет лишь то, что посольство Украины в Китае сообщило сегодня — к нам отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac. Так что риски снижены диверсификацией поставок. Но в целом — ситуация тревожная из-за неэффективной политики нашей власти касательно как закупки вакцин, так и вакцинации", — резюмирует Олег Саакян.

К слову, первая партия китайской вакцины CoronaVac действительно уже отправилась в Украину. "Комментарии" рассказывали, когда стоит ожидать прибытия и что вообще известно об этом препарате.

Также на портале можно узнать, какие побочные эффекты есть у вакцин от коронавируса.

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