Головная боль и температура: в Минздраве рассказали о побочных эффектах от Covid-вакцины

Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко назвал побочные реакции на вакцину от коронавируса, которые встречались у украинцев с начала кампании по вакцинации. Всего таких случаев было зафиксировано 587, среди них головная боль и временное повышение температуры. Об этом чиновник рассказал на брифинге 25 марта.

"На сегодня было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь, прежде всего, идет о головной боли, временном повышении температуры. Хочу отметить, что это предсказуемые реакции и побочные эффекты на применение вакцины, которые только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ", — рассказал Иващенко.

Также он добавил, что сейчас в Украине зафиксировано три случая, когда после вакцинации пациентам понадобился временный присмотр врачей и медицинская помощь.

В случае ухудшения самочувствия после вакцинации, замминистра посоветовал обращаться к семейному врачу или в учреждение, где была получена прививка.

Напомним, что ранее стало известно, что фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности Covid-вакцины. По новым данным, препарат эффективен на 76%. Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.

А до этого в ВОЗ заявили, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.