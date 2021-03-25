Головная боль и температура: в Минздраве рассказали о побочных эффектах от Covid-вакцины

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Лиза Снисар
Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко назвал побочные реакции на вакцину от коронавируса, которые встречались у украинцев с начала кампании по вакцинации. Всего таких случаев было зафиксировано 587, среди них головная боль и временное повышение температуры. Об этом чиновник рассказал на брифинге 25 марта.
Коронавирус в Украине - фото из открытых источников
Также он добавил, что сейчас в Украине зафиксировано три случая, когда после вакцинации пациентам понадобился временный присмотр врачей и медицинская помощь.
В случае ухудшения самочувствия после вакцинации, замминистра посоветовал обращаться к семейному врачу или в учреждение, где была получена прививка.
Напомним, что ранее стало известно, что фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности Covid-вакцины. По новым данным, препарат эффективен на 76%. Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.
А до этого в ВОЗ заявили, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.
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