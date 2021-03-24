Поставки индийской вакцины в Украину могут быть приостановлены: при чем тут Порошенко



















Массовая вакцинация от коронавируса в Украине, вероятно, находится под угрозой срыва. Такую информацию опубликовал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.



Индия отказывается поставлять остаток доз Украине. Фото: The Hindu

По словам чиновника, индийское представительство CoviShield временно отказывает в дополнительных поставках вакцины своего производства. Причина заключается в якобы дискредитации препарата в украинском обществе, что негативно сказывается на всеобщем отношении к CoviShield, а также Индии в мире.

Свою позицию компания изложила в дипломатическом обращении к Министерству иностранных дел Украины, поясняет Радуцкий. По его словам, в Индии заверяют, что препарат CoviShield (AstraZeneca) является полностью безопасным и эффективным. Это подтверждают и представители ВООЗ, и многие другие страны, закупившие препарат для вакцинации своих граждан — Канада, Бразилия, Великобритания и т.д.

"Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии. Но для производителя не является проблемой передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", — написал в своем Telegram -канале Радуцкий.

Также политик сообщил, что президент Владимир Зеленский якобы уже поручил главам Минздрава и МИД (Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе — ред.) сделать все возможное, чтобы все же убедить индийских партнеров ускорить поставки вакцины в Украину.

В возможном срыве договоренностей насчет препарата против коронавируса Михаил Радуцкий подозревает множество пророссийских политиков. Он считает, что некие "псевдопатриотические политические лидеры" Украины тоже повлияли на формирование неправильного образа вакцины CoviShield в нашей стране. Не называя имен, Радуцкий вспомнил выступление одного из политиков во время заседания согласительного совета.

Судя по всему, речь идет об экс-президенте Петре Порошенко, поскольку именно он в свое время передал правительству слова украинских медиков о качестве полученного препарата. Цитируя врачей, с которыми общался, Порошенко назвал CoviShield "гов*ом".

Информацию о связи заявления Порошенко и отказа Индии от поставок вакцины подтверждают и некоторые инсайдерские Telegram-каналы. Так, администраторы "Шептуна" сообщают, что в команде президента Владимира Зеленского после подобной ситуации могут даже ввести санкции СНБО против Порошенко.



Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Одесской области через несколько дней после вакцинации от коронавируса умерла военнослужащая. В Минздраве призвали сохранять спокойствие, а затем объявили реальную причину смерти.



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