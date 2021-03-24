logo
Русский Українська

BTC/USD

56517.33

ETH/USD

1726.70

LTC/USD

194.91

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Поставки индийской вакцины в Украину могут быть приостановлены: при чем тут Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставки индийской вакцины в Украину могут быть приостановлены: при чем тут Порошенко

Индийских ученых не устраивает информационная кампания против их вакцины

сегодня, 16:51
Автор:

Вечканова Елена








Массовая вакцинация от коронавируса в Украине, вероятно, находится под угрозой срыва. Такую информацию опубликовал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Поставки индийской вакцины в Украину могут быть приостановлены: при чем тут Порошенко

Индия отказывается поставлять остаток доз Украине. Фото: The Hindu

По словам чиновника, индийское представительство CoviShield временно отказывает в дополнительных поставках вакцины своего производства. Причина заключается в якобы дискредитации препарата в украинском обществе, что негативно сказывается на всеобщем отношении к CoviShield, а также Индии в мире.

Свою позицию компания изложила в дипломатическом обращении к Министерству иностранных дел Украины, поясняет Радуцкий. По его словам, в Индии заверяют, что препарат CoviShield (AstraZeneca) является полностью безопасным и эффективным. Это подтверждают и представители ВООЗ, и многие другие страны, закупившие препарат для вакцинации своих граждан — Канада, Бразилия, Великобритания и т.д.

"Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины производства Индии. Но для производителя не является проблемой передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", — написал в своем Telegram-канале Радуцкий.

Также политик сообщил, что президент Владимир Зеленский якобы уже поручил главам Минздрава и МИД (Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе — ред.) сделать все возможное, чтобы все же убедить индийских партнеров ускорить поставки вакцины в Украину.

В возможном срыве договоренностей насчет препарата против коронавируса Михаил Радуцкий подозревает множество пророссийских политиков. Он считает, что некие "псевдопатриотические политические лидеры" Украины тоже повлияли на формирование неправильного образа вакцины CoviShield в нашей стране. Не называя имен, Радуцкий вспомнил выступление одного из политиков во время заседания согласительного совета.

Судя по всему, речь идет об экс-президенте Петре Порошенко, поскольку именно он в свое время передал правительству слова украинских медиков о качестве полученного препарата. Цитируя врачей, с которыми общался, Порошенко назвал CoviShield "гов*ом".

Информацию о связи заявления Порошенко и отказа Индии от поставок вакцины подтверждают и некоторые инсайдерские Telegram-каналы. Так, администраторы "Шептуна" сообщают, что в команде президента Владимира Зеленского после подобной ситуации могут даже ввести санкции СНБО против Порошенко.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Одесской области через несколько дней после вакцинации от коронавируса умерла военнослужащая. В Минздраве призвали сохранять спокойствие, а затем объявили реальную причину смерти.

Также на портале можно узнать, какие правила экспорта вакцин против COVID-19 ныне действуют в Евросоюзе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/radutsky/629
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ