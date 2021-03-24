Поставки индийской вакцины в Украину могут быть приостановлены: при чем тут Порошенко

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Вечканова Елена
Массовая
вакцинация от коронавируса в Украине, вероятно, находится под угрозой срыва. Такую информацию
опубликовал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от
"Слуги народа" Михаил Радуцкий.
Индия отказывается поставлять остаток доз Украине. Фото: The Hindu
По словам
чиновника, индийское представительство CoviShield временно отказывает в дополнительных поставках
вакцины своего производства. Причина заключается в якобы дискредитации
препарата в украинском обществе, что негативно сказывается на всеобщем
отношении к CoviShield, а
также Индии в мире.
Свою позицию
компания изложила в дипломатическом обращении к Министерству иностранных дел
Украины, поясняет Радуцкий. По его словам, в Индии заверяют, что препарат CoviShield (AstraZeneca) является полностью безопасным и эффективным. Это
подтверждают и представители ВООЗ, и многие другие страны, закупившие препарат
для вакцинации своих граждан — Канада, Бразилия, Великобритания и т.д.
Также политик
сообщил, что президент Владимир Зеленский якобы уже поручил главам Минздрава и
МИД (Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе — ред.) сделать все возможное, чтобы все
же убедить индийских партнеров ускорить поставки вакцины в Украину.
В возможном срыве
договоренностей насчет препарата против коронавируса Михаил Радуцкий
подозревает множество пророссийских политиков. Он считает, что некие "псевдопатриотические
политические лидеры" Украины тоже повлияли на формирование неправильного образа
вакцины CoviShield в нашей
стране. Не называя имен, Радуцкий вспомнил выступление одного из политиков во
время заседания согласительного совета.
Судя по всему, речь идет об экс-президенте Петре Порошенко, поскольку именно он в свое время передал
правительству слова украинских медиков о качестве полученного препарата.
Цитируя врачей, с которыми общался, Порошенко назвал CoviShield "гов*ом".
Информацию о связи
заявления Порошенко и отказа Индии от поставок вакцины подтверждают и некоторые
инсайдерские Telegram-каналы. Так, администраторы "Шептуна"
сообщают, что в команде президента Владимира Зеленского после подобной ситуации
могут даже ввести санкции СНБО против Порошенко.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что в Одесской области через несколько дней после вакцинации от коронавируса умерла военнослужащая. В Минздраве призвали сохранять
спокойствие, а затем объявили реальную причину смерти.
Также на портале
можно узнать, какие правила экспорта вакцин против COVID-19 ныне действуют в Евросоюзе.
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