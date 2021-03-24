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В МОЗ назвали причину смерти военнослужащей, ранее привившейся от коронавируса

Женщина скончалась из-за проблем с сердцем

сегодня, 13:09
Автор:

Вечканова Елена

Новые подробности гибели военнослужащей из Одесской области, вакцинированной против коронавируса. Представители украинского Минздрава обнародовали реальную причину смерти.

В МОЗ назвали причину смерти военнослужащей, ранее привившейся от коронавируса

Вакцинированная военная на Одещине погибла из-за проблем с сердцем. Фото из открытых источников

Как стало известно после судебной медэкспертизы, женщина погибла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Помимо этого военнослужащая страдала на атеросклеротический кардиосклероз, что также могло повлиять на самочувствие и последующий летальный исход.

"Комментарии" уже сообщали, что старший солдат Инна Н. погибла во вторник, 23 марта, упав на улице замертво. За несколько дней до этого военную вакцинировали против коронавируса. Инцидент произошел в смт Черноморское Одесской области.

Военнослужащая собиралась отправиться в зону проведения Операции Объединенных Сил, поэтому и получила необходимый препарат после коронавируса. Вместе с ней свою дозу вакцины из одного флакона получили еще девять ее сослуживцев. Все они чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на здоровье не поступало.

В Минздраве призывают людей тщательно проверять информацию и не распространять фейковых сообщений о том, что смерть военнослужащей была связана с вакцинацией от коронавируса. Как сообщают представители Министерства, по состоянию на 19 марта в мире использовали уже более 397 миллионов доз препаратов против COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения не фиксировали ни единого случая смерти, который был бы связан напрямую с вакциной.

Также в Минздраве добавили, что вакцина направлена на борьбу исключительно с коронавирусом. Посему она не может повлиять на прогрессирующее развитие других болезней или обезопасить от смерти по другим причинам.

В случае одесской военнослужащей все еще проводится дополнительное медицинское расследование, работает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НСПИ).

Ранее "Комментарии" рассказывали, что нардеп от "Слуги народа" предложил увольнять медиков, отказывающихся от вакцинации против коронавируса.

Также на портале удастся узнать, чем грозит использование российской вакцины "Спутник V".


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Источник: https://t.me/mozofficial/873
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