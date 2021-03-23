Грозит ли медикам увольнение за отказ от вакцинации: что предлагают в «Слуге народа»

Все больше украинцев отказывается вакцинироваться от коронавируса. Довольно значительная часть среди них — медицинские работники. Подобная статистика не устраивает многих представителей властей, как, к примеру, народного депутата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина. Так, на днях чиновник предложил увольнять врачей, отказывающихся от вакцинации.



Врачей предлагают увольнять за отказ от вакцинации. Фото: Shutterstock

На личной странице в Facebook Гурин раскритиковал медиков, которые опасаются делать прививки против COVID-19. За пример он взял Киевский институт пульмонологии, где, по его словах, от вакцинации отказались 80% персонала. Лучшим выходом из ситуации нардеп считает увольнение этой части медиков, дабы "перебросить" их зарплату оставшимся 20%. При этом вакцинированных медработников Дмитрий Гурин называет "настоящими врачами", которые и должны лечить украинцев.

После того как его заявления разошлись в СМИ, народный избранник решил уточнить свою позицию. Как объяснил Гурин, врачи имеют право отказываться от вакцинации. Но для этого, по его мнению, есть лишь две настоящие причины. Первая — это тяжелая аллергическая реакция на действующие компоненты вакцины. Вторая — наличие антител после болезни, что позволяет обойтись без прививки в данный момент.

Также нардеп уточнил, что по закону врачи обязаны проходить обязательные прививки, а препарат от коронавируса явно можно отнести к таким в период пандемии. Но даже если медики все равно отказываются от вакцинации, речь не идет о полном увольнении, как теперь уточняет Дмитрий Гурин.

"Мы говорим про отстранение от профессии с ограниченным доступом людей, которые не отвечают квалификации доктора. Мы должны поддерживать и защищать именно настоящих врачей, которые руководствуются наукой, доказательными данными, медицинской этикой и законом", — поясняет чиновник.

"Комментарии" поинтересовались мнением эксперта касательного такого рода заявлений и вообще подобной "инициативы".

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков подчеркивает, что уволить – легко. Особенно врача, так как это бюджетник. А вот обеспечить соответствующие условия работы, правильное информационное поле, привезти качественный продукт, который не вызывал бы подозрений — куда сложнее. Но нынешняя "зеленая власть", по его словам, предпочитает идти легким путем.

"Такими заявлениями (надеюсь, до соответствующих действий не дойдет) власть роет яму не только себе, но и многим из нас. Ведь если начнутся увольнения врачей за невакцинирование, то нас скоро просто некому будет лечить, — поясняет Александр Гришаков. — Врачи — первые, кто реально видит, что за вакцину привезли, как она хранится, какие есть побочные эффекты. И если они не верят этому, то как могут вакцинировать пациентов, рекомендовать им данный продукт?"

Эксперт подчеркивает, что власть явно недоработала и в процессе закупки вакцин, и в процессе коммуникации с обществом, которому не смогла пояснить — почему именно эта вакцина так хороша и нужна нам. И действительно ли она может защитить от нового штамма вируса, в чём, к примеру, сомневаются отдельные инфекционисты.

"К тому же, — продолжает Александр Гришаков, — никто не задумался о гарантиях, если что-то пойдет не так. Вакцинированные не защищены от возможных "побочек" ничем. Никто не несет ответственности. Что врачи, что пациенты — беззащитны, а государство не делает ничего, чтобы обеспечить защиту. Зато, как привыкла делать в парламенте, пробивая нужны законы, "зеленая власть" пытается ломать через колено. Теперь, правда, не политических оппонентов, а медиков. Пугать увольнением, действительно, легче, чем обеспечить условия, когда все захотят добровольно привиться".

По словам эксперта, заявления о возможном увольнении в случае отказа от вакцинации — незаконны.

"Нет никаких юридических оснований, чтобы увольнять человека, если он отказался от вакцинации. Это не прописано в Кодексе законов о труде, этого нет в иных нормативных актах. Так что уволенные под таким предлогом люди смогут восстановиться через суд, да еще и требовать компенсации", — резюмирует Александр Гришаков.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, кому категорически противопоказана вакцинация против COVID-19.

Также на портале найдется информация о том, чем опасна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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