Грозит ли медикам увольнение за отказ от вакцинации: что предлагают в «Слуге народа»

Язык
Coinspot 23.03.2021
BTC/USD
55498.61
ETH/USD
1713.65
LTC/USD
187.91
НБУ 23.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Все больше украинцев отказывается вакцинироваться от коронавируса. Довольно значительная часть среди них — медицинские работники. Подобная статистика не устраивает многих представителей властей, как, к примеру, народного депутата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина. Так, на днях чиновник предложил увольнять врачей, отказывающихся от вакцинации.
Врачей предлагают увольнять за отказ от вакцинации. Фото: Shutterstock
На личной странице в Facebook Гурин раскритиковал медиков, которые опасаются делать прививки против COVID-19. За пример он взял Киевский институт пульмонологии, где, по его словах, от вакцинации отказались 80% персонала. Лучшим выходом из ситуации нардеп считает увольнение этой части медиков, дабы "перебросить" их зарплату оставшимся 20%. При этом вакцинированных медработников Дмитрий Гурин называет "настоящими врачами", которые и должны лечить украинцев.
После того как его заявления разошлись в СМИ, народный избранник решил уточнить свою позицию. Как объяснил Гурин, врачи имеют право отказываться от вакцинации. Но для этого, по его мнению, есть лишь две настоящие причины. Первая — это тяжелая аллергическая реакция на действующие компоненты вакцины. Вторая — наличие антител после болезни, что позволяет обойтись без прививки в данный момент.
Также нардеп уточнил, что по закону врачи обязаны проходить обязательные прививки, а препарат от коронавируса явно можно отнести к таким в период пандемии. Но даже если медики все равно отказываются от вакцинации, речь не идет о полном увольнении, как теперь уточняет Дмитрий Гурин.
"Комментарии" поинтересовались мнением эксперта касательного такого рода заявлений и вообще подобной "инициативы".
Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков подчеркивает, что уволить – легко. Особенно врача, так как это бюджетник. А вот обеспечить соответствующие условия работы, правильное информационное поле, привезти качественный продукт, который не вызывал бы подозрений — куда сложнее. Но нынешняя "зеленая власть", по его словам, предпочитает идти легким путем.
Эксперт подчеркивает, что власть явно недоработала и в процессе закупки вакцин, и в процессе коммуникации с обществом, которому не смогла пояснить — почему именно эта вакцина так хороша и нужна нам. И действительно ли она может защитить от нового штамма вируса, в чём, к примеру, сомневаются отдельные инфекционисты.
По словам эксперта, заявления о возможном увольнении в случае отказа от вакцинации — незаконны.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, кому категорически противопоказана вакцинация против COVID-19.
Также на портале найдется информация о том, чем опасна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости