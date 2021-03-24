В Одесской области умерла вакцинированная военная

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Ольга Чародий
В Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медики не смогли ее реанимировать. Женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях вакцинировалась от COVID-19. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.
Вакцинация - фото из открытых источников
Отмечается, что в ближайшее время ее должны быть привлечь к
выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с
соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Отмечается, что прививки сделала опытная
мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА.
По словам начальника медицинской службы воинской части, где
она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья
женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.
Сегодня она внезапно потеряла сознание, после чего ей
немедленно вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, военные и
гражданские медики провели реанимационные мероприятия, но они не увенчались
успехом.
Пока неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от
коронавируса.
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Влад
сегодня, 01:07
Усі військові та працівники МВС та служб надзвичайного стану мають в обов'язковому порядку проходити проби на АНЕСТЕТИКИ, та оприділення групи крові та (РЕЗУСУ), які є ключовими при ВАКЦИНАЦІЇ та застосуванні інших медичних препаратів, а особливо УКОЛІВ котрі можуть містити у своєму складі елементи препаратів, котрі можуть негативно впливати на організм, кров, серце, печінку та інші органи людини, що може призвести до летального випадку та смерті особи...!!!