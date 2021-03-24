В Одесской области умерла вакцинированная военная

В Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медики не смогли ее реанимировать. Женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях вакцинировалась от COVID-19. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Вакцинация - фото из открытых источников

Отмечается, что в ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Отмечается, что прививки сделала опытная мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

Сегодня она внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики провели реанимационные мероприятия, но они не увенчались успехом.

Пока неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от коронавируса.

Напомним, м инистр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 23 марта на территории страны выявлено 11 476 новых случаев заражения COVID-19. В частности, коронавирус зафиксировали у 606 детей и 357 медицинских работников. Сообщается, что наибольшее количество случаев инфицирования в Одесской (1 122), городе Киев (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях. По данным главы Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 333 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это наибольшее количество летальных случаев с начала пандемии в стране.

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