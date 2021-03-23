Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 23 марта на территории страны выявлено 11 476 новых случаев заражения COVID-19. В частности, коронавирус зафиксировали у 606 детей и 357 медицинских работников.

В Украине антирекорд по количеству смертей от коронавируса - фото из открытых источников

Сообщается, что наибольшее количество случаев инфицирования в Одесской (1 122), городе Киев (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

По данным главы Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 333 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это наибольшее количество летальных случаев с начала пандемии в стране.

Также известно, что за прошедшие сутки госпитализированы 2 519 пациентов, выздоровели — 8 044 человек и осуществлено 88 673 тестирований на выявление коронавируса.

За все время пандемии заболело 1 565 732 человека, выздоровели — 1 268 886 человек, а также зафиксировано 30 431 летальных случаев.

Напомним, что 17 марта в Украине зафиксировали 289 случаев смерти от коронавирусного заболевания. Тогда это было максимальным значением летальных случаев с начала пандемии на территории страны.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что апрель может стать месяцем, когда количество коронавирусных больных в Украине достигнет очередного пика. Такую неутешительную информацию, ссылаясь на исследование Нацакадемии наук, сообщает председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий. Как утверждает чиновник, пока вспышка болезни переместилась с запада страны в центр. Одним из важных решений, которые позволят пережить пик заболеваемости, является открытие дополнительных передвижных госпиталей. По мнению Михаила Радуцкого, мобильные медучреждения из Ивано-Франковской можно "одолжить" регионам, где эпидситуация с каждым днем только ухудшается.











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