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Главная Новости Общество медицина Вакцина CoronaVac отправилась в Украину: когда ожидать первой партии
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Вакцина CoronaVac отправилась в Украину: когда ожидать первой партии

В Украину прибудет почти 2 миллиона доз китайской вакцины

сегодня, 13:18
Автор:

Вечканова Елена

Массовая вакцинация против коронавируса в Украине набирает обороты. Так, 25 марта стало известно, что в нашу страну из Китая отправились дозы первой партии вакцины CoronaVac. О событии проинформировали представители украинского посольства в КНР.

Вакцина CoronaVac отправилась в Украину: когда ожидать первой партии

В Украину отправили первую партию CoronaVac. Фото: SOPA Images

Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Регистрация вакцины Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. В первой партии Украина ожидает поставку сразу 1,915 млн доз CoronaVac. Ориентировочно прогнозированное время прибытия вакцины — вечер 25 марта.

Также добавим, что китайский препарат представляет так называемый инактивированный вид вакцины. Это значит, что в лабораторных условиях выращивается вирус — с помощью клеточных культур, а затем проводят его химическую инактивацию. Компоненты подобных вакцин, как утверждают ученые, в организме человека действуют сразу на весь вирус, а не только на спайковый белок.

Напомним, что вакцина CoronaVac не единожды вызывала общественный резонанс в украинском обществе еще до своего прибытия. Самой обсуждаемой темой в этой области была эффективность препарата в борьбе с коронавирусной болезнью. В разное время ученые представляли несколько отличающиеся цифры — от удовлетворительных почти 80% эффективности до несколько настораживающих 50% с небольшим.

Как сообщали "Комментарии", в январе бразильские ученые из института Бутантана провели наиболее массовые исследования вакцины CoronaVac — в эксперименте приняли участие более 13 тысяч человек. Этот же институт ранее информировал, что эффективность вакцины составляет 78% в легких случаях заболевания COVID-19. В тяжелых случаях вакцина якобы эффективна на все 100%. Однако, исследования иностранных специалистов поставили под сомнение наблюдатели испытания. Конечный результат медицинских проверок показал, что препарат эффективен на меньше, чем 60%, но больше уже упомянутых 50%. Это позволяет использовать вакцину в профилактике коронавируса.

Также на портале удастся узнать, какие существуют побочные эффекты от вакцины против COVID-19. 


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Источник: https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1801868833314943
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