logo
Русский Українська

BTC/USD

52538.03

ETH/USD

1618.35

LTC/USD

175.42

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украину прибыла вакцина CoronaVac: подробности (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину прибыла вакцина CoronaVac: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Препаратом в первую очередь будут прививать людей пожилого возраста

сегодня, 20:51
Автор:

Вечканова Елена

В скором времени украинцы смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться против коронавируса. Час назад в "Борисполе" приземлился самолет с первой партией препарата CoronaVac. Подробности доставки китайской вакцины сообщают журналисты канала "Украина 24".

В Украину прибыла вакцина CoronaVac: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Вакцину CoronaVac разработала китайская компания Sinovac. Фото из открытых источников

Доставленная партия состоит из 215 тысяч доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти разработчики были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса.

Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Регистрация препарата Минздравом прошла двумя неделями ранее — 10 марта. Всего Украина ожидает поставку 1,915 млн доз CoronaVac.

В Украину прибыла вакцина CoronaVac: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Украину прибыла вакцина CoronaVac: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Украину прибыла вакцина CoronaVac: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

По словам компании, которая занималась доставкой вакцины в Украину, изначально препарат отправят на склад. После всех необходимых проверок начнутся поставки во все регионы страны.

В этой же компании уточнили насчет эффективности данной вакцины. Согласно данным очередного турецкого исследования, эта цифра равна 83,5%, что значительно превышает заявленные ранее бразильцами 50-60%.

Кроме этого вакцина CoronaVac — весьма удобна в использовании, ведь один флакон содержит конкретно одну дозу препарата (в отличии от того же CoviShield). Также препарат неприхотлив, способен храниться при температуре +2…+8 градусов по Цельсию.

Вакцинировать препаратом китайского производства изначально планируют украинцев преклонного возраста. Также вакцину смогут получить социальные работники, которые ухаживают за пожилыми людьми — во избежание распространения болезни.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему Украина временно остается без дополнительных поставок индийской вакцины Covishield.

Также на портале удастся узнать, как поменялись карантинные зоны в Украине и какие две области стали "красными".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukraina24tv/6712
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ