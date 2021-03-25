«Красная» карантинная зона расширяется: добавились еще две области

Коронавирусная ситуация в Украине пока не демонстрирует подвижек к улучшению. Наоборот — к "красной" карантинной зоне присоединяются все новые регионы. По показателям Минздрава состоянием на 25 марта, это Черкасская и Николаевская области.



В "красной" зоне карантина — 11 регионов Украины, включая Киев. Фото: Shutterstock

За последние три дня в этих регионах зафиксировано рекордное количество госпитализаций коронавирусных больных. Данные превышают введенную Министерство норму, поэтому на территории Николаевщины и Черкащины следует ввести ограничения "красной" зоны.

Также регионами с самыми высокими карантинными требованиями являются Киевская, Одесская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская, Львовская, Закарпатская области и столица. Всего в красный "покрашено" 11 регионов страны, включая Киев.





Опасно близкими к введению большего количества карантинных ограничений являются Тернопольская и Харьковская области. Пока они находятся в "оранжевой" зоне, но показатели госпитализаций критично превышают норму в первом регионе уже два дня подряд, во втором — только один.

Общее количество "оранжевых" областей — 13. При этом на территории этих регионов действуют ограничения "желтой" зоны. Это значит, что существует ряд ограничений на проведение спортивных и массовых мероприятий (лишь 50% зрителей в зале) и работу заведений общественного питания (могут быть открыты только до полуночи). Смена цвета на "оранжевый" сигнализирует об ухудшении общей эпидемиологической ситуации без введения дополнительных ограничений.

Наиболее далекой от полноценного локдауна остается Херсонская область, пока единственная оставшаяся в "желтой" зоне.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что городские власти Николаева локальным решением ужесточали карантинные меры. Подробнее можно узнать в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, чего ожидать в ближайший карантин представителям малого бизнеса.

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