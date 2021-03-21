«Все очень плохо»: в Николаеве ужесточают карантин

В Украине продолжает расти количество новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим, города вводят карантинные ограничения. Со среды, 24 марта, ужесточает локдаун Николаев.

Николаев вводит жесткий карантин (фото из открытых источников)

Сегодня в Facebook на официальной странице главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима появилась информация о том, что в городе "все очень плохо" и Николаев уверенно приближается к "красной зоне". Ситуация с коронавирусом ухудшилась, за последнюю неделю количество госпитализаций в городе значительно увеличилась (показатель составляет 101,15 при норме 60 на 100 тысяч населения).

Виталий Ким говорит, что с такими темпами в ближайшие дни в Николаеве показатель загруженности коек, обеспеченных кислородом, также может преодолеть критическую отметку.

В связи с такой ситуацией, было принято решение ввести жесткий карантин, который продлится с 24 марта по 4 апреля. В этот период не будут работать кинотеатры, театры, музеи, ТРЦ (кроме аптек, продуктовых магазинов), ярмарки "выходного дня" и будут запрещены любые массовые мероприятия. Кроме того, рестораны и кафе будут работать только на вынос, салоны красоты/парикмахерские/фитнес-клубы — только по предварительной записи, а школы перейдут на "дистанционку".

Общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме, но с заполненностью не более чем 50% от мест для сидения.

По словам Виталия Кима, жесткий локдаун вводится только в городе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Украины обещает возобновить помощь бизнесу из-за введения карантинных ограничений.

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