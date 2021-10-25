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Данилов рассказал, кто стоит за происхождением СOVID-19

Секретарь СНБО выступил за искусственное создание вируса

сегодня, 10:51
Автор:

Елизавета Черных
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал свое мнение о происхождение COVID-19. Политик считает, что за этим может стоять человек. Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина. 

Данилов рассказал, кто стоит за происхождением СOVID-19

Алексей Данилов - фото: УКРИНФОРМ

"Мое мнение — за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", — поделился Данилов. 

Кроме того Секретарь СНБО отметил, что в мире считают, что коронавирусная пандемия завершиться к следующему лету. Однако, по словам политика, есть вопросы, какие мутация вируса могут еще появиться и каким образом это будет происходить. 

Напомним, что Алексей Данилов также рассказал будут ли в Украине вводить локдаун. 

Впрочем, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин также отмечает, что вопрос введения тотального локдауна в стране, пока что не обсуждается в Минздраве, однако министерство наблюдает за распространением инфекции. 

Также известно, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине есть большой риск, что в ближайшие недели страны мира внесут нашу страну в "черный список" и мы потеряем возможность путешествовать беспрепятственно. Хуже ситуация только в США и России. Неприятно, что это только начало. Пока что нет оснований говорить, что ситуация вскоре может измениться в лучшую сторону, ведь с вакцинацией Украина сильно затянула процесс.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в ВОЗ озвучили неутешительный прогноз касаемо продолжительности коронавирусной пандемии в мире. В Организации считают, что она может затянуться до части 2022 года, из-за недостатка вакцин в бедных странах. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/danilov-proishozhdenii-koronavirusa-moe-mnenie-1635140865.html
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