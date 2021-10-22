Возможность ужесточения карантинных ограничений, а именно введение локдауна на всей территории страны, пока не обсуждают в Министерстве здравоохранения. Это касается и регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Кузин телеканалу "Дом", передает издание РБК-Украина.

Будет ли в Украине полный локдаун: в Минздраве дали ответ - фото из открытых источников

Главный санврач отметил, что перспектива жесткого карантина зависит от эпидемических показателей, которые прописаны в постановлениях. Кузин добавил, что по состоянию на сегодня, только несколько областей соответствуют "красной" зоне.

"В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения "красной" зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет", — сообщил замминистра здравоохранения.

Кроме того, Кузин отметил, что полного локдауна в ближайшем будущем украинцам ожидать не стоит. По его словам, "это пока не проговаривается", а в Минздрава наблюдают за ситуацией по распространению коронавируса.

Напомним, что глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко озвучил неутешительный прогноз по поводу коронавируса, однако, по словам министра, "мы можем вернуться к нормальной жизни". Министр здравоохранения добавил, что вследствие коронавируса в Украине скончалось более 62 тысяч граждан. Ляшко сопоставил такое количество с населением Борисполя и Первомайска.

Отметим, что за прошедшие сутки, 21 октября, в Украине выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 23 785. Предыдущий рекорд зафиксировали в стране за сутки 20 октября — 22 415 кейсов заражения. Кроме того, за прошлые сутки от коронавируса скончалось 614 граждан, что также является рекордом в стране. Максимальное количество летальных исходов среди украинцев зафиксировали 20 октября — 546.

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