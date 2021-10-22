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Коронавирус может не исчезнуть никогда, - глава Минздрава

Вследствие коронавируса в Украине скончалось более 62 тысяч граждан

сегодня, 12:06
Автор:

Елизавета Черных
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Глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко озвучил неутешительный прогноз по поводу коронавируса, однако, по словам министра, "мы можем вернуться к нормальной жизни". Об этом пишет УНИАН. 

Коронавирус может не исчезнуть никогда, - глава Минздрава

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Так, представитель Минздрава считает, что COVID-19 может никогда не исчезнуть. Чиновник напомнил, что с начала коронавирусной пандемии в нашей стране прошло 20 месяцев, а общественность интересуется только одним вопросом, когда закончится пандемия. 

"Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость — мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса между нами", — сказал Ляшко. 

Министр здравоохранения добавил, что вследствие коронавируса в Украине скончалось более 62 тысяч граждан. Ляшко сопоставил такое количество с населением Борисполя и Первомайска. 

Кроме того, чиновник отметил, что сейчас большинство граждан боятся быть ответственными как себя, так и за своих родных, и ищут легкие пути, позволяющие пойти в обход карантинным мероприятиям. Это, в свою очередь, приводит к спросу на поддельные документы, а также "подпитывает антивакцинальное движение". 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 октября, в Украине выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 23 785. Предыдущий антирекорд зафиксировали в стране за сутки 20 октября — 22 415 кейсов заражения. Кроме того, за прошлые сутки от коронавируса скончалось 614 граждан, что также является антирекордом в стране. Максимальное количество летальных исходов среди украинцев зафиксировали 20 октября — 546. 


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Источник: https://health.unian.net/country/lyashko-covid-19-mozhet-ne-ischeznut-nikogda-no-my-mozhem-vernutsya-k-normalnoy-zhizni-novosti-ukrainy-11584762.html?_gl=1*a0016f*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNDg5MDEyMC4xMjAuMS4xNjM0ODkwMTIyLjU4*_ga
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Обсуждения

СЕРГЕЙ

сегодня, 11:26

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ В ИЗРАИЛЕ А У НАС ТУПАЯ ПОГОЛОВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!!! Защищенным (переболевшим и защищенным) считается: - лицо, переболевшее коронавирусом, в течение полугода после положительного ПЦР-теста. Если после получения положительного ПЦР-теста прошло более полугода, для получения справки о "зеленом стандарте" необходимо получить одну дозу вакцины против коронавируса; - лицо, получившее положительный результат серологической проверки (проверки на антитела) и сделавшее после этого как минимум одну прививку против коронавируса.

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