Коронавирус может не исчезнуть никогда, - глава Минздрава

Глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко озвучил неутешительный прогноз по поводу коронавируса, однако, по словам министра, "мы можем вернуться к нормальной жизни". Об этом пишет УНИАН.

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

Так, представитель Минздрава считает, что COVID-19 может никогда не исчезнуть. Чиновник напомнил, что с начала коронавирусной пандемии в нашей стране прошло 20 месяцев, а общественность интересуется только одним вопросом, когда закончится пандемия.

"Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость — мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса между нами", — сказал Ляшко.

Министр здравоохранения добавил, что вследствие коронавируса в Украине скончалось более 62 тысяч граждан. Ляшко сопоставил такое количество с населением Борисполя и Первомайска.

Кроме того, чиновник отметил, что сейчас большинство граждан боятся быть ответственными как себя, так и за своих родных, и ищут легкие пути, позволяющие пойти в обход карантинным мероприятиям. Это, в свою очередь, приводит к спросу на поддельные документы, а также "подпитывает антивакцинальное движение".

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 октября, в Украине выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 23 785. Предыдущий антирекорд зафиксировали в стране за сутки 20 октября — 22 415 кейсов заражения. Кроме того, за прошлые сутки от коронавируса скончалось 614 граждан, что также является антирекордом в стране. Максимальное количество летальных исходов среди украинцев зафиксировали 20 октября — 546.

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