В Украине рекордное количество заболевших COVID и более 600 смертей

За прошедшие сутки, 21 октября, в Украине выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 23 785. Предыдущий антирекорд зафиксировали в стране за сутки 20 октября - 22 415 кейсов заражения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине рекордное количество заболевших COVID-19 и более 600 смертей - фото из открытых источников

Отмечается, что среди заболевших COVID-19 — 1800 детей и 391 медицинский работник.

Кроме того, за прошлые сутки от коронавируса скончалось 614 граждан, что также является антирекордом в стране. Максимальное количество летальных исходов среди украинцев зафиксировали 20 октября — 546.

Согласно статистике, за прошлые сутки госпитализировали 5 141 пациента, а смогли побороть заболевание 8 530 человек.

Наибольшее количество кейсов заболевания выявили в Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях.

За все время коронавирусной пандемии в Украине, COVID-19 инфицировались 2 725 385 человек, выздоровело 2 361 365 человек, а также зафиксировано 63 003 летальных случаев.

В Минздраве призывают украинских граждан делать прививку против коронавируса, отмечая, что только вакцинация является эффективным способом защиты от инфекции.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что по мнению известного украинского доктора Тараса Жиравецкого, мутация коронавирусного заболевания "Дельта+" скорее всего уже распространяется и в нашей стране. Специалист рассказал, какие симптомы указывают на заражение этим штаммом.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения озвучили неутешительный прогноз по поводу пандемии COVID-19 в мире. Представитель ВОЗ считает, что планета не справляется с недугом. Детальнее — в материале портала "Комментарии".

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