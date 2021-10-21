В ВОЗ озвучили неутешительный прогноз касаемо пандемии СOVID: "мы не справляемся"

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что коронавирусная пандемия может длиться на протяжении значительной части следующего, 2022 года, в связи с тем, что бедным странам не выделяют необходимого количества вакцин. Такой прогноз озвучил советник главы ВОЗ Брюс Айлвард, передает BBC.

В ВОЗ озвучили неутешительный прогноз касаемо пандемии СOVID - фото из открытых источников

По словам представителя Организации, развитые государство не выполняют обязательство по программе предоставления вакцин самым бедным.

Если во многих других государствах от коронавируса привились 40% и более населения, но, например, в Африке прививку сделали всего 5% жителей. При этом, благотворительные организации посчитали, что только одна из семи доз препарата, которые обещают беднейшим странам, действительно достигает места назначения.

"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы", — сказал Брюс Айлвард.

По программе предоставления препаратов бедным государствам, в планах у Covax было выделить 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года. Однако пока что ее отправлено чуть большее 370 млн доз.

Ранее "Комментарии" писали, что ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается. За сутки 20 октября, в стране сразу два антирекорда. Так, выявлено 22 415 кейсов заражений коронавирусом. 546 украинцев не справились с болезнью. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4 892 человека, выздоровели 8 036 человек. Предыдущий антирекорд по суточному заболеванию был зафиксирован 3 апреля этого года.





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