В ВОЗ озвучили неутешительный прогноз касаемо пандемии СOVID: "мы не справляемся"

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Елизавета Черных
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что коронавирусная пандемия может длиться на протяжении значительной части следующего, 2022 года, в связи с тем, что бедным странам не выделяют необходимого количества вакцин. Такой прогноз озвучил советник главы ВОЗ Брюс Айлвард, передает BBC.
В ВОЗ озвучили неутешительный прогноз касаемо пандемии СOVID - фото из открытых источников
По словам представителя Организации, развитые государство не выполняют обязательство по программе предоставления вакцин самым бедным.
Если во многих других государствах от коронавируса привились 40% и более населения, но, например, в Африке прививку сделали всего 5% жителей. При этом, благотворительные организации посчитали, что только одна из семи доз препарата, которые обещают беднейшим странам, действительно достигает места назначения.
По программе предоставления препаратов бедным государствам, в планах у Covax было выделить 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года. Однако пока что ее отправлено чуть большее 370 млн доз.
Ранее "Комментарии" писали, что ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается. За сутки 20 октября, в стране сразу два антирекорда. Так, выявлено 22 415 кейсов заражений коронавирусом. 546 украинцев не справились с болезнью. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4 892 человека, выздоровели 8 036 человек. Предыдущий антирекорд по суточному заболеванию был зафиксирован 3 апреля этого года.
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