В Украине сразу два антирекорда COVID-19

За сутки 20 октября в Украине выявлено 22 415 кейсов заражений коронавирусом. 546 украинцев не справились с болезнью. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4 892 человека, выздоровели 8 036 человек. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной страничке Министерства здравоохранения в Facebook.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Предыдущий антирекорд по суточному заболеванию был зафиксирован 3 апреля этого года. Лидерами антирейтинга есть Житомирская, Одесская, Львовская, Запорожская и Харьковская области.

Также читайте на портале "Комментарии" — с сегодняшнего дня в поезда пускают только COVID-безопасных пассажиров. Проверяют COVID-сертификаты при входе в вагоны вместе с другими документами – билетами и документами, удостоверяющими личность. Тем, кто до сих пор не вакцинировался, придется сделать тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до времени отправления поезда. Так на железнодорожном вокзале в Киеве действуют пункты экспресс-тестирований на COVID-19. Стоимость теста составляет 350 гривен. В связи с новыми правилами в "Укразализныци" обратились к пассажирам с пониманием отнестись к дополнительной проверке и призвали заблаговременно приезжать на вокзал, чтобы не задерживать отправление поездов.

Ранее издание "Комментарии" также сообщало – в Украине увеличивается проблема подделки COVID-сертификатов. Страна страдает не только от крупной вспышки заболевания, но и от аферистов, услуги которых пользуются спросом у украинцев. Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал эксперт.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!