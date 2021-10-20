В Украине поддельные COVID-сертификаты на каждом шагу: эксперт рассказал, в чем главная опасность

Крупнейшее американское издание The New York Times отдельно обратило внимание на проблему подделки COVID-сертификатов в Украине, отметив, что страна страдает не только от крупной вспышки заболевания, но и от массовой подделки документов о прохождении вакцинации. Почему это стало возможным? Как решить проблему? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

Поддельные COVID-сертификаты. Фото из открытых источников

Если те, кто купили поддельный COVID-сертификат в будущем захотят вакцинироваться, то столкнутся с неразрешимой проблемой

В Украине огромными темпами растет рынок поддельных сертификатов о вакцинации, подтверждает Иван Ступак. По его мнению, в данном конкретном случае закон этого рынка довольно примитивный, но действенный: "Есть спрос на такого рода услуги, а значит и есть предложение".

Эксперт отмечает: "Введя незамысловатый запрос в Гугле "купить сертификат о вакцинации", можно сразу получить десяток ссылок, где достаточно заполнить регистрационные данные и в течение пары дней получить сертификат на ближайшем отделении той же "Новой почты". Стоимость услуги с занесением информации в реестр МОЗ стартует от 1500 грн".

Иван Ступак выделяет ключевые проблемы, которые привели к такой ситуации.

1. Низкий уровень образования людей, для которых ролики из Ютуба или слова троюродного дяди кума сестры из Одессы о потенциальном вреде вакцинации намного авторитетнее, чем рекомендации отечественного МОЗ или ВОЗ.

2. Чрезвычайно низкое доверие украинцев государству и отечественной программе вакцинации.

3. Маниакальное желание антипрививочников, любым способом обмануть государство, получить заветный сертификат и свободно перемещаться по миру.

"Отдельно хочу отметить, что если эта категория людей в будущем всё-таки изменит свое мнение и захочет вакцинироваться, то столкнется с неразрешимой проблемой. Ведь в базе реестре МОЗ они уже числятся как вакцинированные", – поясняет Иван Ступак.

4. Государство полностью провалило вакцинацию. Хотя у нас было довольно продолжительное окно возможностей после последней вспышки.

5. Слабая разъяснительная работа о необходимости вакцинироваться, отсутствие контроля за соблюдением масочного режима, в том числе с применением санкций в отношении нарушителей, как это делается в том же Израиле.

"Такой государственный провал – следствие тотального нежелания руководства страны совершать сколь либо серьезные действия, которые даже в теории могут повлечь за собой снижение политических рейтингов партии "Слуга народа" и лично президента", – считает эксперт.

По его мнению, точно НЕ ПОМОЖЕТ:

1). Одинокие "тычки" силовиков в виде 30 открытых уголовных производств по факту подделки сертификатов. Рынок продолжает расти вслед за спросом.

2). Блокирование в интернете или соцсетях страниц, пропагандирующих антивакцинацию. Это только приведет к всплеску конспирологии среди антипрививочников, придав им уверенность в своей правоте.

Иван Ступак считает, что ПОМОЖЕТ:

1). Активная разъяснительная работа государства с привлечением звезд кино, эстрады и блогеров о важности вакцинирования.

2). Собственники бизнеса, должны быть сами заинтересованы в том, чтобы в их помещениях находились люди с вакцинацией. В Украине огромное количество людей, которые состоят на госслужбе, трудятся в государственных и прочих коммунальных предприятиях. Именно эта категория людей в ближайшее время должна быть вакцинирована на 100%.

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