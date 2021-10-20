В Украине поддельные COVID-сертификаты на каждом шагу: эксперт рассказал, в чем главная опасность

BTC/USD
66659.40
ETH/USD
4071.70
LTC/USD
203.15
USD/UAH
26.40
EUR/UAH
30.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Крупнейшее американское издание The New York Times отдельно обратило внимание на проблему подделки COVID-сертификатов в Украине, отметив, что страна страдает не только от крупной вспышки заболевания, но и от массовой подделки документов о прохождении вакцинации. Почему это стало возможным? Как решить проблему? Ситуацию для портала "Комментарии" проанализировал бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.
Поддельные COVID-сертификаты. Фото из открытых источников
В Украине огромными темпами растет рынок поддельных сертификатов о вакцинации, подтверждает Иван Ступак. По его мнению, в данном конкретном случае закон этого рынка довольно примитивный, но действенный: "Есть спрос на такого рода услуги, а значит и есть предложение".
Иван Ступак выделяет ключевые проблемы, которые привели к такой ситуации.
1. Низкий уровень образования людей, для которых ролики из Ютуба или слова троюродного дяди кума сестры из Одессы о потенциальном вреде вакцинации намного авторитетнее, чем рекомендации отечественного МОЗ или ВОЗ.
2. Чрезвычайно низкое доверие украинцев государству и отечественной программе вакцинации.
3. Маниакальное желание антипрививочников, любым способом обмануть государство, получить заветный сертификат и свободно перемещаться по миру.
4. Государство полностью провалило вакцинацию. Хотя у нас было довольно продолжительное окно возможностей после последней вспышки.
5. Слабая разъяснительная работа о необходимости вакцинироваться, отсутствие контроля за соблюдением масочного режима, в том числе с применением санкций в отношении нарушителей, как это делается в том же Израиле.
По его мнению, точно НЕ ПОМОЖЕТ:
1). Одинокие "тычки" силовиков в виде 30 открытых уголовных производств по факту подделки сертификатов. Рынок продолжает расти вслед за спросом.
2). Блокирование в интернете или соцсетях страниц, пропагандирующих антивакцинацию. Это только приведет к всплеску конспирологии среди антипрививочников, придав им уверенность в своей правоте.
Иван Ступак считает, что ПОМОЖЕТ:
1). Активная разъяснительная работа государства с привлечением звезд кино, эстрады и блогеров о важности вакцинирования.
2). Собственники бизнеса, должны быть сами заинтересованы в том, чтобы в их помещениях находились люди с вакцинацией. В Украине огромное количество людей, которые состоят на госслужбе, трудятся в государственных и прочих коммунальных предприятиях. Именно эта категория людей в ближайшее время должна быть вакцинирована на 100%.
Читайте также на портале "Комментарии" — с 21 октября в поезда будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости