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С завтрашнего дня в поезда будут пускать только COVID-безопасных пассажиров

Новые правила для поездов вступают в силу уже завтра

сегодня, 10:58
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине уже с 21 октября начинают действовать особые карантинные правила для тех, кто собрался воспользоваться услугами "Укрзализныци". В частности, корректируются требования для проезда в поездах между регионами. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

С завтрашнего дня в поезда будут пускать только COVID-безопасных пассажиров

Поезд. Фото из открытых источников

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом согласно предписания правительства, начиная с 21 октября для проезда в поезда будут пускать только COVID-безопасных пассажиров. Для того, чтобы подтвердить, что вы не являетесь переносчиком вируса необходимо помимо билета и удостоверения личности предъявить один из двух документов – COVID-сертификат или же негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до времени отправления. Исключение составляют лишь пассажиры, которым еще не выполнилось 18 и больше лет. Им достаточно иметь при себе билет и документ, удостоверяющий личность.

Если же пассажир не имеет COVID-сертификата или же негативного теста на коронавирус, то проводник в праве запретить ему проезд. Проверять данные документы вместе с билетами проводники обязаны при входе в вагон. Учитывая, что на проверку потребуется дополнительное время в "Укрзализныци" просят пассажиров отнестись с пониманием и прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы не задерживать отправку поездов.

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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/bileta-nedostatochno-novye-pravila-poezdov-1634303996.html
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