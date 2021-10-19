Кабмин поставил перед регионами недельный план по вакцинации населения: названы цифры

Для регионов Украины установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией населения на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю. Такие плановые показатели уже подписаны главой Минздрава Виктором Ляшко и разосланы по областям. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Министр отметил, в каждый из регионов отправлено то количество прививок против коронавируса, которое соответствует демографической ситуации. Виктор Ляшко отметил, планы, которые озвучены перед регионами вполне реальны и их по силам выполнить. Как пример, глава Минздрава назвал Полтавскую и Херсонскую области, которые очень хорошо справляются с поставленными задачами и уже продемонстрировали, что вполне реально выполнить те планы по вакцинации, которые ставит центральная власть.

Отметим, по последним данным в Украине одной дозой вакцины против коронавируса привито 8 065 760 человек и 6 573 564 человека получили обе дозы вакцины.

Виктор Ляшко также сообщил, что те области, которые оказались в "красных" зонах существенно увеличили темпы по вакцинации. Речь идет о Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Эти регионы увеличили темпы вакцинации минимум в два раза.

Также читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский в интервью телеканале "ICTV" назвал единственный вариант, когда Украине не придется останавливать экономику и вводить жёсткий локдаун. Без массовой всеохватывающей вакцинации населения здесь не обойтись.

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