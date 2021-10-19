Зеленский назвал единственный путь, который может спасти Украину от введения полного локдауна

В Украине нельзя исключать введения полного локдуна в связи с обострением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Единственное, что может помешать этому – это массовая вакцинация населения. Как передает издание "Комментарии", такую позицию озвучил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью телеканалу "ICTV".

Общественный транспорт. Фото: УНИАН

Президент признался, что он искренне против локдауна по одной простой причине – это большой удар по экономике страны. Зеленский отметил, можно взять статистику и посмотреть, что как только в стране начинается жесткий карантин, цифры тут же останавливаются, прекращается рост экономических показателей. Поэтому по-максимуму хотелось бы оттянуть локдаун, а в идеале и вовсе обойтись без него. Но такой вариант возможен только в том случае, если украинцы будут вакцинироваться, если темпы вакцинации ускорятся.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что ему бы не хотелось из-за локдауна ставить на паузу рост ВВП, замедлять поступления в бюджет. Поэтому выход только один – вакцинация.

Также читайте на портале "Комментарии" — в правительстве предупредили – давать указание останавливать общественный транспорт во время лакдауна не будут. При этом подчеркнули – теперь последнее слово за местной властью. Итоговое решение принимает местная комиссия ТЭБ и ЧС. В то же время Кабинет министров будет строго контролировать соблюдение противоэпидемиологических норм при перевозке пассажиров в общественном транспорте. они не должны быть нарушены.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!