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Ряд областей готовится перейти в «красную» зону: в Кабмине рассказали, остановят ли общественный транспорт

Вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС

сегодня, 16:44
Автор:

Кравцев Сергей

Последнее слово относительно того, будет функционировать общественный транспорт или нет в областях, которые окажутся в "красной" зоне карантина, принимает местная комиссия ТЭБ и ЧС. Центральная власть не будет выставлять рекомендации о том, чтобы ограничивать функционирование городского общественного транспорта. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "ТСН".

Ряд областей готовится перейти в «красную» зону: в Кабмине рассказали, остановят ли общественный транспорт

Прекращать работу местного общественного транспорта не планируют. Фото: УНИАН

Игорь Кузин высказал мнение, что запрет гражданам пользоваться общественным транспортом больше вредит, нежели помогает в борьбе с пандемией. Люди становятся менее мобильными, появляются новые трудности, но это не влияет на эпидемиологическую ситуацию в отдельно взятом населённом пункте. 

По словам главного санврача, нужно обратить внимание на опыт других стран, где останавливали транспорт, когда был скачок заболеваемости коронавирусом, но это не давало каких-то ощутимых результатов. В то же время Кузин отметил, правительство будет рекомендовать ограничивать количество людей, которые могут находиться в транспортном средстве во время перевозки. Чиновник отметил, чтобы не пришлось останавливать транспорт, важно соблюдать противоэпидемиологические нормы.

Игорь Кузин подчеркнул, в любом случае, главное решение – останавливать или не останавливать общественный транспорт должна принимать местная власть, отталкиваясь от показателей заболеваемости.

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Источник: https://tsn.ua/exclusive/chi-obmezhuvatimut-robotu-gromadskogo-transportu-pid-chas-novogo-lokdaunu-vidpovid-moz-1885657.html
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