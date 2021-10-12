На осенние каникулы школьники идут по-разному: регионы определились с датами

Традиционно осенние каникулы в школах в Украине выпадают на последние числа октября. Вот только последнее время дата каникул напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Также на дату начала каникул влияет готовность местных властей начать отопительный сезон на своих территориях. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина".

Школа. Фото из открытых источников

Так на неделю раньше, а именно 18 октября на каникулы пойдут школьники Черкасс, Харькова, Ивано-Франковска, Винницы, Хмельницкого, Херсона, Сум. С 25 октября недельный отдых от уроков ждет школьников Львова, Днепра, Николаева, Полтавы.

Изначально по всей Украине была определена единая дата начала осенних каникул. С 25 октября школьники во всех регионах должны были отправиться на каникулы. Но позже местным властям было предоставлено право самостоятельно регулировать дату каникул, в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также с готовностью коммунальных служб дать тепло в школы и детские сады. Отталкиваясь от состояния дел местная власть и определяла дату начала каникул.

Отметим, на сегодняшний день вся Украина находится в "желтой" карантинной зоне, хотя есть регионы, где допустимые показатели уже существенно превышены.

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