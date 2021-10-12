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На осенние каникулы школьники идут по-разному: регионы определились с датами

Из-за ситуации с коронавирусом в некоторых областях график каникул немного сместился

сегодня, 15:51
Автор:

Кравцев Сергей

Традиционно осенние каникулы в школах в Украине выпадают на последние числа октября. Вот только последнее время дата каникул напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Также на дату начала каникул влияет готовность местных властей начать отопительный сезон на своих территориях. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина".

На осенние каникулы школьники идут по-разному: регионы определились с датами

Школа. Фото из открытых источников

Так на неделю раньше, а именно 18 октября на каникулы пойдут школьники Черкасс, Харькова, Ивано-Франковска, Винницы, Хмельницкого, Херсона, Сум. С 25 октября недельный отдых от уроков ждет школьников Львова, Днепра, Николаева, Полтавы.

Изначально по всей Украине была определена единая дата начала осенних каникул. С 25 октября школьники во всех регионах должны были отправиться на каникулы. Но позже местным властям было предоставлено право самостоятельно регулировать дату каникул, в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также с готовностью коммунальных служб дать тепло в школы и детские сады. Отталкиваясь от состояния дел местная власть и определяла дату начала каникул.

Отметим, на сегодняшний день вся Украина находится в "желтой" карантинной зоне, хотя есть регионы, где допустимые показатели уже существенно превышены.

Также читайте на портале "Комментарии" – стало известно, сколько работников образовательной сферы получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Министр образования Сергей Шкарлет призвал педагогов активнее прививаться, чтобы не подвергать детей переходу на дистанционный процесс обучения.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/osennie-kanikuly-ukraine-regionah-opredelilis-1634039115.html
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