В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов: кто в лидерах и аутсайдерах

В Украине хотя бы один укол с вакциной против коронавируса получили практически 84% работников образовательной сферы. Впереди всех в этом рейтинге педагоги Николаевской области. На сегодняшний день область лучше всех справилась с этой задачей. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале министра образования Сергея Шкарлета.

Школа. Фото из открытых источников

Николаевскую область отделяет всего 2% от того, чтобы достичь максимального показателя по вакцинации. На сегодня там первой дозой вакцины привито 98% педагогов. На втором месте идет Харьковщина. Здесь вакцинировано 91%. Замыкает первую тройку регионов, где больше всего вакцинировано педагогов, Луганская область с показателем 90%.

При этом есть шесть областей, которые пока не достигли отметки в 80%: Херсонская, Ровенская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Львовская.

По состоянию на сегодня в дистанционном режиме обучения функционируют всего 7% школ. При этом в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение отправить школьников на каникулы на неделю ранее – с 18 октября. С 11 октября на каникулы ушли 24 школы.

Министр образования высказал надежду, что вскоре педагогические коллективы всех учебных заведений в Украине будут привиты. Тем самым отпадет необходимость вводить карантин и переводить обучающихся на "дистанционку".

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