В Украине вскоре могут появится «красные» зоны: названа первая четверка регионов

Вскоре в Украине ряд областей может оказаться в "красной" зоне адаптивного карантина. Больше всего шансов оказаться в зоне ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом имеют 4 области. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Красная зона карантина. Фото из открытых источников

Если сравнивать по динамике и уровню госпитализации COVID-19, то впереди всех Херсонская область. Этот регион уже в самое ближайшее время может оказаться в "красной" зоне адаптивного карантина.

Следующим претендентом на попадание в "красную" зону есть Сумская область. В этом регионе по трем эпидемическим индикаторам существенно превышены допустимые данные. Чуть отстают по этим показателям от Сумщины Житомирская и Донецкая области.

Первыми претендентами на то, чтобы оказаться в "красной" зоне есть Харьковская, Херсонская, Житомирская и Сумская области. При этом медики отмечают, что ни один из остальных регионов не имеет гарантий, что также не отправится в "красную" зону на протяжении этой недели.

Также читайте на портале "Комментарии" — эпидемиолог рассказала, что по уровню заболеваемости этой осенью ситуация с COVID-19 уже бьет рекорды. Ситуация может быть намного сложнее даже, чем этой весной. Следовательно, жесткого карантина избежать не удастся.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отсутствие антител после вакцинирования, не свидетельствует о неэффективности прививки. Ни одна тест-система не может гарантировать 100% результата. Поэтому вакцинирование – это единственный способ, как из избежать тяжелого перенесения болезни в случае инфицирования.





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