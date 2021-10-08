Иммунолог объяснил, почему отсутствие антител после вакцинирования - не причина паниковать

Если после вакцинации против коронавируса вы сделали тест на наличие антиген, и он оказался негативным, не стоит паниковать. Главная функция тест-систем для выявления заболевания заключается в том, чтобы получить ответа на вопрос "болели ли вы?". Не все тесты способны отметить наличие антител после вакцинации. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Лукьяновой Борис Донской.

Вакцинация Фото из открытых источников

Медик отметил, будут обнаружены антитела или нет во многом зависит от того, какой тест-системой производился забор анализов, а также от того, какой вакциной прививался человек. Поэтому нельзя на 100% пролагаться на результат. Разная чувствительность тест-систем тоже влияет на конечный результат.

Борис Донской добавил, тест-система может подтвердить, что человек переболел и сейчас болеет, но не может подтвердить – вакцинирован он или нет.

По словам иммунолога, вакцинация действительно помогает организму быстрее побороть инфекцию, тем самым помогая избежать тяжелых случаев заболевания. Прививка – это своего рода тренировка для иммунной системы, которой будет проще бороться с вирусом, ведь его уже не нужно будет распознавать. В иммунной памяти вирус остается именно благодаря вакцинации. Если же человек не был привит, то его иммунной системе понадобится почти неделя времени, чтобы подготовиться к борьбе с вирусом.

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