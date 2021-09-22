Обязательная вакцинация в Украине: что нужно знать каждому

Украина переходит в "желтую" зону с четверга, 23 сентября, из-за стремительного увеличения случаев COVID-19. Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для работников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций. Учебные заведения, где менее 80% сотрудников вакцинированы, переходят на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

Сегодня были внесены соответствующие изменения в постановление КМУ:

- условие о наличии 80% персонала должны быть вакцинированы не распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм;



- такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровня эпидопасности.

Глава Минздрава Виктор Ляшко добавил, что общая ответственность педагогов и родителей — создать безопасное образовательное пространство в учебных заведениях. В школах, детсадах, университетах, Covid-19 может распространяться быстрее из-за закрытого пространства. Дети, педагоги и родители оказываются в опасности поскольку могут заражаться и распространять опасную инфекцию. Поэтому необходимо вакцинироваться уже сегодня.



Также на Кабмине утвердили штрафы за подделку и использование поддельных ковид сертификатов:



Использование заведомо поддельных документов — штраф от 17 до 34 тыс грн или ограничение свободы на срок до двух лет.



Внесение заведомо ложных сведений медработником в меддокументации — штраф от 34 до 68 тыс грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью от одного до трех лет.



Изготовление поддельных документов с целью сбыта, сбыт — штраф от 85 до 170 000 долл или лишения свободы на срок до трех лет.



Теперь этот законопроект должны рассмотреть в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что за фальсифицированные сертификаты о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность .





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