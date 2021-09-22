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За фальсифицированные сертификаты о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность

Законопроект об изменениях в Уголовный кодекс одобрил Кабинет министров

сегодня, 16:10
Автор:

Козлова Альбіна

За фальсифицированные сертификаты о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность

Кабмин одобрил проект о криминальной ответственности, фото из открытых источников

На заседании правительства 22 сентября был принято решение о согласовании законопроекта, предусматривающего установление уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Также к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто продает сертификаты и тех, кто их покупает. Согласно документу, вносятся изменения в статью 321/3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения, лишения свободы, освобождения от должности и штрафов.

Итак, если украинцы будут предъявлять поддельные сертификаты о вакцинации, то им грозит штраф или ограничение свободы на два года. Сумма штрафа достаточно внушительная — 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Для медиков наказание строже. Если медицинский работник напишет, что человек получил вакцину, хотя на самом деле это не так, то ему грозит увольнение, или штраф. Сумма штрафа — от 34 до 68 тысяч гривен. Суд может наказать медработника ограничением свободы на два года с запретом работать по определенным профессиям.

Тех, кто будет изготавливать поддельные сертификаты о вакцинации, могут осудить на лишение свободы до трех лет или наложение огромного штрафа. Сумма штрафа — от 85 до 170 тысяч гривен.

По состоянию на 22 сентября зарегистрировано 6754 новых случаев заболевания COVID-19 в стране, в том числе среди 625 детей и 125 медработников. Во всем мире, в основном, болеют штаммом "Дельта".

Прирост суточных госпитализаций составляет 1500 в среднем за сутки, сообщается на Коронавирус.Инфо. На этой неделе Украина стала "желтой", а Черновицкая область может стать "красной". В зоне риска — Западная Украина, Харьковская, Луганская и Житомирская области.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина стала еще на шаг ближе к локдауну.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=io3xT1-BLA4
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