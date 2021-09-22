За фальсифицированные сертификаты о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность

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Козлова Альбіна
Кабмин одобрил проект о криминальной ответственности, фото из открытых источников
На заседании правительства 22 сентября был принято решение о согласовании законопроекта, предусматривающего установление уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Также к уголовной ответственности будут привлекать тех, кто продает сертификаты и тех, кто их покупает. Согласно документу, вносятся изменения в статью 321/3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения, лишения свободы, освобождения от должности и штрафов.
Для медиков наказание строже. Если медицинский работник напишет, что человек получил вакцину, хотя на самом деле это не так, то ему грозит увольнение, или штраф. Сумма штрафа — от 34 до 68 тысяч гривен. Суд может наказать медработника ограничением свободы на два года с запретом работать по определенным профессиям.
Тех, кто будет изготавливать поддельные сертификаты о вакцинации, могут осудить на лишение свободы до трех лет или наложение огромного штрафа. Сумма штрафа — от 85 до 170 тысяч гривен.
По состоянию на 22 сентября зарегистрировано 6754 новых случаев заболевания COVID-19 в стране, в том числе среди 625 детей и 125 медработников. Во всем мире, в основном, болеют штаммом "Дельта".
Прирост суточных госпитализаций составляет 1500 в среднем за сутки, сообщается на Коронавирус.Инфо. На этой неделе Украина стала "желтой", а Черновицкая область может стать "красной". В зоне риска — Западная Украина, Харьковская, Луганская и Житомирская области.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина стала еще на шаг ближе к локдауну.
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