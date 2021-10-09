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Этой осенью ситуация с заболеваемостью COVID-19 уже бьет рекорды в этом году, – эпидемиолог

Осенью в Украине ситуация с коронавирусом может быть хуже, чем весной

сегодня, 11:12
Автор:

Кравцев Сергей

Ситуация с заболеваемостью на коронавирус совсем скоро может существенно ухудшиться и в целом этот показатель может быть намного хуже, чем весной этого года. Как информирует издание "Комментарии", таким прогнозом в интервью "РБК-Украина" поделилась врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

Этой осенью ситуация с заболеваемостью COVID-19 уже бьет рекорды в этом году, – эпидемиолог

Коронавирус Фото из открытых источников

При этом медик отметила, что негативных последствий Украина может избежать только в одном случае, если будут соблюдены карантинные ограничения и существенно увеличится уровень вакцинации. Татьяна Чумаченко отметила, по ситуации на сегодня приходится констатировать, что нас ждут не очень хорошие дела и ситуация с заболеваемостью, а, следовательно, и с госпитализацией может существенно ухудшиться. Она может быть даже хуже, чем это было весной, когда был введён жёсткий карантин. 

Врач-эпидемиолог добавляет, выход из сложившейся ситуации есть. Он простой – нужно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, но и, конечно же, существенно увеличить темпы вакцинации, потому что по уровню вакцинации, который есть сегодня, избежать негативного сценария будет невозможно. Если украинцы будут придерживаться карантинных ограничений и не будут противиться вакцинации, тогда ситуацию можно как минимум стабилизировать, потому что пока что с каждым днём она только ухудшается.

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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/osenyu-ukraine-situatsiya-koronavirusom-huzhe-1633726720.html
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