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Изматывает пациента: врач назвал симптомы и группы риска нового штамма "Дельта +"

Наибольшее распространенными проявлениями мутации является высокая температура, сухой кашель и тошнота

сегодня, 16:03
Автор:

Елизавета Черных

По словам известного украинского доктора Тараса Жиравецкого, мутация коронавирусного заболевания "Дельта+" скорее всего появилась и в Украине. В своем Telegram cпециалист рассказал об особенностях протекания COVID при этом штамме. 

Изматывает пациента: врач назвал симптомы и группы риска нового штамма "Дельта +"

Врач назвал симптомы нового штамма "Дельта +" и группы риска - фото из открытых источников

Так, по словам Жиравецкого, наиболее распространенными симптомами новой "Дельты" являются высокая температура, которая может держаться десять дней, тошнота, влияющая на аппетит, а также сухой кашель, который тяжело поддается лечению. 

Кроме того, среди основных признаков врач выделяет боль в спине, диарею, головную боль и резкое падение сатурации (уровень кислорода в крови) у старших людей. 

"На самом деле можно утверждать, что новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида", — пишет Жиравецкий, добавляя, что "Дельта+" переносится тяжелее других мутаций. 

Среди групп риска специалист выделяет людей с избыточным весом, аллергическими заболеваниями, диабетом, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Врач призвал украинцев делать прививку против коронавируса, но при этом помнить, что ни один из препаратов не может защитить с первого дня и дать 100% гарантию защиты от новых мутаций. 

Жиравецкий также добавил, что по состоянию на сегодня, лекарства от COVID-19 нет, поэтому не стоит пытаться лечить его травами или витаминами. Доктор отмечает, что это, скорее, поможет производителям лекарств, а не больным пациентам. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Всемирной организации здравоохранения озвучили неутешительный прогноз касаемо коронавирусной пандемии. 


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Источник: https://t.me/doctor_taras/348
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