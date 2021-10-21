Изматывает пациента: врач назвал симптомы и группы риска нового штамма "Дельта +"

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Елизавета Черных
По словам известного украинского доктора Тараса Жиравецкого, мутация коронавирусного заболевания "Дельта+" скорее всего появилась и в Украине. В своем Telegram cпециалист рассказал об особенностях протекания COVID при этом штамме.
Врач назвал симптомы нового штамма "Дельта +" и группы риска - фото из открытых источников
Так, по словам Жиравецкого, наиболее распространенными симптомами новой "Дельты" являются высокая температура, которая может держаться десять дней, тошнота, влияющая на аппетит, а также сухой кашель, который тяжело поддается лечению.
Кроме того, среди основных признаков врач выделяет боль в спине, диарею, головную боль и резкое падение сатурации (уровень кислорода в крови) у старших людей.
Среди групп риска специалист выделяет людей с избыточным весом, аллергическими заболеваниями, диабетом, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Врач призвал украинцев делать прививку против коронавируса, но при этом помнить, что ни один из препаратов не может защитить с первого дня и дать 100% гарантию защиты от новых мутаций.
Жиравецкий также добавил, что по состоянию на сегодня, лекарства от COVID-19 нет, поэтому не стоит пытаться лечить его травами или витаминами. Доктор отмечает, что это, скорее, поможет производителям лекарств, а не больным пациентам.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Всемирной организации здравоохранения озвучили неутешительный прогноз касаемо коронавирусной пандемии.
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