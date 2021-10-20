Новая мутация штамма Дельта: что известно о заразности

Врачи Великобритании и Израиля обнаружили больных с мутированным штаммом коронавируса, сообщает агентство ВВС и израильское издание The Times of Israel.

Врачи готовы к встрече больных новым штаммом "Дельты" - фото из сети

Мутация называется AY.4.2 и является разновидностью штамма "Дельта". В Великобритании его обнаружили еще в июле. Сейчас менее 10% больных заражены новым вариантом коронавируса. Хотя заболеваемость в стране растет, ее не связывают с AY.4.2, а объясняют тем, что люди не придерживаются противоэпидемических требований. Мальчик из Молдовы привез новый штамм AY.4.2 в Израиль. Обнаружили болезнь благодаря тестам, которые проводятся для всех приезжих в аэропорту. 11-летний пациент находится в больнице, он максимально изолирован и под наблюдением медиков. Несколько случаев AY.4.2 обнаружили в США и Дании.

Ученые изучают новый вариант вируса. Джефри Барет, ученый Института Уэлкома из Кембриджа, и Франсуа Баллу, директор Института генетики Лондонского университета, предполагают, что штамм может оказаться опаснее, чем все предыдущие. Пока установлено, что он заразнее на 10-15%, чем Delta. Рави Гупта, клинический микробиолог из Кембриджского университета, не ожидает, что он получит такое же распространение, как штаммы Alfa и Delta.

ВООЗ проанализировала количество больных коронавирус с 11 по 17 октября. Организация заявляет, что данные показывают нисходящую тенденцию в распространении эпидемии. В 2022 г. пандемия, вероятно, закончится, но коронавирус и дальше останется с человечеством, превратится в привычную болезнь, похожую на грипп.

Между тем в Украине по состоянию на 18 октября зарегистрировано 18912 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество больных, выявленных за сутки — в Одесские (1606), Днепропетровской (1253), Запорожской (1225) областях.

О новых правилах для пассажиров поездов и межрегиональных перевозок издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.





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