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Введут ли в Украине полный локдаун: в СНБО дали ответ

Данилов уверен, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье, должна возводиться в абсолют

сегодня, 10:20
Автор:

Елизавета Черных
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, ужесточать карантинные мероприятия на территории всей страны, а именно вводить локдаун, пока не планируется. Ограничения будут действовать регионально. Об этом политик рассказал в интервью изданию РБК-Украина. 

Введут ли в Украине полный локдаун: в СНБО дали ответ

Алексей Данилов - фото: СНБО

Данилов отметил, что государственный глава Владимир Зеленский каждый понедельник проводит большой селектор касаемо этого вопроса. При этом разговоры на таких совещаниях происходят "без стеснения в выражениях". 

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", — сказал секретарь СНБО.

Данилов уверен, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье, и это касается не только коронавирусного заболевания, должна возводиться в абсолют. 

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также отмечает, что вопрос введения тотального локдауна в стране, пока что не обсуждается в Минздраве, при этом ведомство наблюдает за ситуацией с распространением вируса. Замминистра здравоохранения подчеркнул, что усиление карантинных ограничений будет зависеть от эпидемиологических показателей.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что глава Минздрава Украины Виктор Ляшко поделился неутешительным прогнозом по поводу коронавируса. Чиновник считает, что COVID-19 может навсегда остаться в мире и не исчезнуть вовсе. Однако, министра не покидают надежды, что Украина сможет вернуться к нормальной, доковидной жизни. Ляшко напомнил, что инфекция уже унесла жизни более 60 тысяч украинцев, сопоставив это число с населением целый украинских городов. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vvedut-ukraine-polnyy-lokdaun-otvet-sekretarya-1635140073.html
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