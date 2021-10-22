Эксперт: в ближайшие недели Украину внесут в «черный список» из-за вспышки коронавируса

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Кравцев Сергей
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине есть большой риск, что в ближайшие недели страны мира внесут нашу страну в "черный список" и мы потеряем возможность путешествовать беспрепятственно. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает политолог, историк и блогер Виктор Таран.
Граница Украины. Фото из открытых источников
Политолог отмечает, Украиной ширится волна короновируса. Статистика неутешительная. 23785 новых больных за сутки. Из них – каждый 40 умирает. 614 в сутки, более 63.000 за время пандемии. Украина на третьем месте в мире по смертности. Хуже ситуация только в США и России. Неприятно, что это только начало. Пока что нет оснований говорить, что ситуация вскоре может измениться в лучшую сторону, ведь с вакцинацией Украина сильно затянула процесс.
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