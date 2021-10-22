Ревакцинация будет: в Минздраве объяснили нужно ли будет вакцинироваться ежегодно

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о ревакцинации от коронавируса. По его словам, скорее всего украинцам придется прививаться от вируса ежегодно. Об этом сообщает УНИАН.



Вакцинация от COVID-19 в Украине, фото из открытых источников

Известно, что в Министерстве здравоохранения Украины рассматривают вопрос ревакцинации взрослых в 2022 году. То есть украинцы получат новую дозу вакцины, которая должна способствовать выработке иммунитета.

По словам Кузина, есть все основания полагать, что делать прививки придется каждый год, ведь иммунитет становится слабее, даже если получили вакцину. У тех, кто переболел антитела также сохраняют разный период — у кого-то три месяца, у кого-то — полгода.

К тому же иммунитет от этого вируса непостоянный, а вирус SARS-CoV-2 еще и мутирует. Санитарный врач убежден, что для возобновления иммунного ответа надо проходить новый курс вакцинации.



Врачи отмечали, что желательно всем до конца года пройти вакцинацию от COVID-19, ведь должен сформироваться коллективный иммунитет. По словам киевского инфекциониста Евгения Дубровского, сейчас медицина теряет кадры, а это влияет на уровень смертности от вируса. Медик говорит, что нехватка кадров достигает угрожающих показателей.

Как сообщал портал "Комментарии", во львовской больнице умерла мать, которая была категорически против вакцинации. Печальную весть прокомментировала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец. По ее словам, женщину госпитализировали в ковид-отделение уже в тяжелом состоянии. Кроме нее, еще трое ближайших родственников, в частности, родная сестра и брат инфицированные на коронавирусной болезнью. Это показали проведенные ПЦР-тесты.

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