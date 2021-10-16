Борьба украинской власти с COVID-19: законность и эффективность новых правил

В Украине – резкий рост заболеваемости COVID-19. При этом власть вводит новые правила пассажирских перевозок на время карантина (обязательная сертификация о вакцинации или ПЦР-тест), придумывает еще какие-то меры для увеличения вакцинированных. В том числе, расширяя списки профессий, обязательных для вакцинации.

Новые правила карантина в Украине: законность и эффективность - фото из открытых источников

Как можно оценивать действия власти в этом направлении? Что следует сделать, чтобы улучшить ситуацию? Есть ли риск общественных протестов? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

То, что сейчас делается у нас, связано не только с нарушением прав человека, но и с нарушением работы госпитального сектора по всем остальным заболеваниям

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый обращает внимание, что "драконовские" ограничительные меры в связи с пандемией распространены сейчас во всем мире. И тут мы — точно не первооткрыватели.

"В Италии, к примеру, где недавно побывали мои знакомые, при входе в поезд требуют вакцинальный сертификат, – отмечает эксперт. – Также известно, что с 15 октября каждый работник должен в Италии иметь Green Pass ("зеленый пропуск"), который подтверждает вакцинацию от коронавируса, выздоровление от него или отрицательный тест. С 1 сентября Green Pass стал обязательным для итальянских учителей, другого школьного персонала, для родителей, которые заходят в классы. С 9 сентября действие "зеленого пропуска" распространили на работников сферы здравоохранения, клининговых компаний и заведений общественного питания. Теперь вот – новые решения. Другое дело – имеет ли это смысл. Ведь вакцинированные люди, согласно ряду исследований, являются даже более опасными с точки зрения распространения инфекции".

Константин Надутый считает, что необходим радикальный пересмотр противоэпидемических мероприятий, связанных с COVID-19. То, что по инерции, по стереотипу повторяется разными странами, уже с высокой степенью достоверности не срабатывает.

"Нужно использовать то, что дало эффект, к примеру, в Сингапуре, где была минимальная смертность – в сотни раз ниже, чем в европейском регионе. Там отлично поставлена система эпидемиологических расследований. Выявляются все контактные и они подлежат самоизоляции так же, как и больные – до прекращения вирусовыделения, т.е., до чистого ПЦР-теста . В Сингапуре тоже сделали сплошную вакцинацию, но, подчеркиваю, что колоссальное внимание уделили эпид-расследованиям. И сейчас эта работа не ослабевает, – акцентирует эксперт. – То, что сейчас делается у нас, связано не только с нарушением прав человека, но и с нарушением работы госпитального сектора по всем остальным заболеваниям – инфаркты, инсульты и т.д. Да и вообще, то, что сейчас происходит в рамках борьбы с ковидом, делается зачастую в рамках уже дискредитировавшей себя парадигмы создания коллективного иммунитета искусственным образом".

Всё происходящее больше напоминает политическую эпидемиологию, а не истинную борьбу с эпидемией

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков акцентирует, что любые ограничения у украинцев, свободолюбивых по менталитету, всегда вызывают возмущения. И транспортные, и касательно запрета доступа невакцинированным или не имеющим ПЦР-теста к тем или иным объектам. И обязательное вакцинирование тех же работников сферы образования, госчиновников и так далее.

"Но пока какая-то политическая сила не решит поднять народ, люди не соберутся. У нас нет финансирования таких волн возмущения, таких мини-майданов. Будут возмущаться на кухне, будут судиться. Но это – единичные, не массовые случаи. Без стихийно-массового движения. Пока не появятся заинтересованные в этом силы, – считает Александр Гришаков. – Всё происходящее вообще больше напоминает политическую эпидемиологию, а не истинную борьбу с эпидемией. И граждане Украины, к сожалению, выступают в роли подопытных кроликов. Те или иные ограничения на нас апробируют. Пройдет — не пройдет... А если проходит, "закручивают гайки" дальше. Не особо борясь с причинами роста заболевания, с тем, как поддержать людей в это трудное время. Делая ставку исключительно на репрессивные меры".

По мнению эксперта, подобная политическая эпидемиология сформирована для того, чтобы больше было вакцинированных. Несмотря на то, что по медицинским показаниям далеко не всем это можно.

"Всё происходящее выглядит как минимум неразумно. С точки зрения эпидемиологии так поступать нельзя. Но государство грубо продолжает двигать свою линию. И еще вопрос — свою ли...", – резюмирует Александр Гришаков.

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