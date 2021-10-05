В СНБО рассказали, когда ожидать пика заболеваемости коронавирусом

COVID-19 в Украине набирает обороты. Так, пик заболеваемости коронавирусом в стране можно ожидать уже в конце октября. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

Алексей Данилов - фото из открытых источников

Чиновник также отметил, что число занятых коек в ковидных медучреждениях может достичь 50 тысяч одновременно:

"Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается уже в конце октября", — сказал Данилов.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории страны зафиксировали 9846 случаев коронавирусного заболевания. Более всего подтвержденных случаев в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Среди заболевших 918 детей и 207 медработников. От последствий коронавируса скончалось 317 человек. В целом показатели вдвое выше, чем за предыдущие сутки.

В свою очередь глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о вероятности ужесточения карантина в стране, в частности введения на всей территории локдауна. По словам чиновника, об этом речь пока что не идет. Правительство Украины приняло решение продлить действие карантина, введенного из-за COVID-19, до конца года. Также известно, что вся Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" рассказывал, что в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. В оккупированном Донецке катастрофически не хватает врачей, больницы переполнены, скорые уже даже не приезжают на вызовы. Такая ситуация из-за новой волны коронавирусного заболевания, которая охватила ОРДЛО.

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